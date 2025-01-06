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Ринкевич обсудил с генпрокурором усиление уголовной ответственности за картели

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Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

В понедельник, 6 января, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с генеральным прокурором Юрисом Стукансом, где должностные лица обсудили в том числе ужесточение уголовной ответственности за запрещенные соглашения при публичных закупках, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Сейчас за запрещенные соглашения как нарушение конкурентного права могут нести ответственность юридические лица, а физические лица, фактически организующие запрещенные соглашения, к индивидуальной ответственности не привлекаются.

Президент планирует поднять этот вопрос на встрече с премьер-министром Эвикой Силиней, ответственными министрами и на запланированной встрече с представителями парламентских фракций.

В ходе встречи стороны также обсудили итоги деятельности прокуратуры за 2024 год и актуальные вопросы в работе прокуратуры.

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