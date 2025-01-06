Ринкевич обсудил с генпрокурором усиление уголовной ответственности за картели

Сейчас за запрещенные соглашения как нарушение конкурентного права могут нести ответственность юридические лица, а физические лица, фактически организующие запрещенные соглашения, к индивидуальной ответственности не привлекаются.

Президент планирует поднять этот вопрос на встрече с премьер-министром Эвикой Силиней, ответственными министрами и на запланированной встрече с представителями парламентских фракций.

В ходе встречи стороны также обсудили итоги деятельности прокуратуры за 2024 год и актуальные вопросы в работе прокуратуры.

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