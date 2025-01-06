Официально зарегистрирована политическая сила Sarauj, Latgale!

По данным Firmas.lv, партия была внесена в регистр в первый рабочий день этого года, 2 января. В ее правление входят Элксниньш, а также депутат Рижской думы, бывший сопредседатель "Согласия" Андрис Морозов и общественная активистка Анна Нарышкина, которая на муниципальных выборах 2021 года стартовала по списку "Согласия".

Цель деятельности партии - "способствовать благосостоянию жителей Латвии, особое внимание уделяя жителям Латгале, создавая региональную политику партии, основанную на принципах свободы, равенства, социальной справедливости и демократии, способствовать построению сплоченного латвийского общества, основанного на семейных и духовных ценностях, экономическому развитию, улучшению инвестиционного климата и расширению инициативы в предпринимательской деятельности".

Как уже сообщалось, партия была основана 23 ноября прошлого года в Даугавпилсском университете в присутствии порядка 270 человек. В голосовании приняли участие около 230 человек.

Среди причин, почему нужно основывать новую партию, Элксниньш тогда упомянул геополитические потрясения, непрерывный экономический спад, возрастающее социальное неравенство, нехватку нормальной коммуникации между народом и властью.

Из слов политика стало понятно, что он не исключает превращения Sarauj, Latgale! из региональной партии в партию государственного масштаба.

Программа партии разделена на шесть направлений: защита интересов Латгале, экономическое развитие, социальная политика, культура и идентичность, диалог с обществом и сотрудничество, экологическая устойчивость.

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