"Газпром" лишился старейшего маршрута поставок в Европу. А как Евросоюз чувствует себя без российского газа? Что с ценами, запасами в ПХГ, газоснабжением Австрии и Словакии?
Рынок газа ЕС без украинского транзита: как начался 2025 год
Поставки российского трубопроводного газа в Европу транзитом через Украину закончились рано утром в первый день нового, 2025 года, и 2 января торги на основной европейской газовой бирже, нидерландской TTF, начались с котировок вблизи 51 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Это примерно 540 долларов за 1000 кубометров.
Биржевые цены на газ: временный скачок вопреки тренду?
Столь высоких цен на этой торговой площадке не было с осени 2023 года. Так что европейский рынок отреагировал на закрытие старейшего российского экспортного газопроводного маршрута, по которому "Газпром" прокачал в 2024 году в страны ЕС приблизительно 15 млрд куб. м., существенным повышением цен на фьючерсные контракты. Отметим, что 1 октября, когда официально начался нынешний отопительный сезон, газ стоил на TTF 40 евро. Так что котировки выросли с тех пор на 25%.
Тем не менее они все еще почти в семь раз ниже рекордных показателей августа 2022 года, когда котировки взлетали до 340 евро, и ниже средних цен 2023 года, которые держались тогда вплоть до ноября существенно выше 50 евро. Так, два года назад фьючерсные контракты поднимались в первых числах января до 70 евро, свидетельствуют данные на сайте Intercontinental Exchange (ICE).
Иными словами, такое историческое событие, как прекращение продолжавшегося более полувека транзита через Украину больших объемов сначала советского, а затем российского газа, не могло не привести к заметному росту котировок на TTF. Этого следовало ожидать. Однако вполне возможно, что мы имеем дело лишь с краткосрочным всплеском цен на фоне совершенно очевидного среднесрочного тренда к их относительному снижению.
В пользу предположения, что это, действительно, лишь временный скачок, вызванный спекулятивной игрой на повышение вокруг политического события (прекращения транзита после истечения пятилетнего российско-украинского договора), говорит целый ряд факторов.
Во-первых, на второй день торгов, 3 января, цены на TTF не продолжили рост и основное время колебались уже ниже отметки в 50 евро. Во-вторых, два года подряд, в 2023 и в 2024, наблюдался один и тот же эффект, а именно: в январе и феврале по мере того, как длительные холода в Европе все не наступали и запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) оставались высокими, котировки заметно снижались. Так, в прошлом году цены опустились к концу февраля ниже 30 евро. В-третьих, европейские ПХГ и в этом отопительном сезоне вновь хорошо заполнены, так что имеющихся запасов вполне хватит, чтобы сглаживать пики потребления в случае сильных морозов.
Европейские ПХГ: комфортный уровень заполнения
Но прежде, чем мы перейдем к детальному анализу запасов в газохранилищах ЕС, напомним о чрезвычайно важном выводе из энергетического кризиса 2022 года: одно дело - рост цен на газ, совсем другая беда - проблема физической нехватки топлива. К чему приводит элементарное отсутствие газа, можно наглядно наблюдать сейчас в Молдове и особенно в Приднестровье. Там уже 2 января, на следующий же день после прекращения украинского транзита, остановились практически все основные промышленные предприятия, а еще до этого газ отключили населению.
В ЕС ничего подобного не было даже в самый разгар энергетического кризиса осенью 2022 года, тем более сейчас. В Европе и речи нет ни о какой физической нехватке газа. В новый 2025 год (и во второй месяц зимы) Евросоюз вошел с газохранилищами, заполненными на 72%, следует из данных на сайте объединения европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).
Причем 72% - это именно средний показатель по ЕС, который несколько "портят" данные, к примеру, из Франции, Нидерландов или Хорватии, где ПХГ заполнены менее чем на 60%. Но это страны, которые раньше мало или даже никак не использовали российский трубопроводный газ. Если же взять крупнейших в прошлом европейских клиентов "Газпрома", Германию и Италию, то их газохранилища были заполнены 1 января более чем на три четверти: соответственно на 80% и на 79%.
В Польше, а это раньше был крупнейший клиент "Газпрома" в Восточной Европе, ПХГ заполнены даже на 86%. В Австрии и Словакии, больше всех в ЕС зависевших до недавних пор от украинского транзита (о них еще пойдет речь), уровень заполнения газохранилищ составил в первый день нового года соответственно 78% и 76%.
Все это - весьма комфортный уровень даже в случае сильных и относительно длительных январских морозов. Так, в Германии закон, принятый в 2022 году в условиях энергетического кризиса, обязывает операторов газохранилищ ежегодно обеспечивать к 1 февраля заполнение ПХГ как минимум на 30%. Считается, что это тот уровень, при котором еще можно без перебоев завершить в апреле отопительный сезон и к тому же успеть за лето вновь полностью закачать газ в хранилища к следующей зиме.
Большие запасы в немецких газохранилищах
Так вот, поскольку в Германии 1 января уровень заполнения был 80%, это означает, что данный показатель может в течение месяца упасть даже на 50 процентных пунктов, и к 1 февраля требование закона об обеспечении запасов в 30% все еще будет выполнено. Однако подобное опустошение ПХГ представляется крайне маловероятном даже в случае длительных лютых морозов, вероятность которых в Европе в условиях продолжающегося глобального потепления и без того снижается.
Во всяком случае, за первые три месяца нынешнего отопительного сезона, с октября по декабрь, уровень заполнения немецких ПХГ снизился всего на 16 п.п. - с 96% до 80%. Хотя в ноябре и декабре уже бывали довольно холодные дни и особенно ночи, к тому же безветренная и облачная погода несколько раз приводила в последние недели к усиленному использованию газа для производства электроэнергии, поскольку ее выработка ветрогенераторами и солнечными батареями резко падала.
Но даже если в ближайшие четыре недели вдруг совпадут все мыслимые негативные факторы - сильные морозы, отсутствие ветра и солнца, да еще и какая-нибудь техническая авария на объектах газовой инфраструктуры в крупных странах-поставщиках - падение запасов газа в немецких ПХГ ниже критического уровня в 30% выглядит всего лишь теоретически возможным сценарием.
Поэтому можно исходить из того, что газохранилища в Германии, а они с большим отрывом самые мощные в ЕС, смогут обеспечивать топливом не только саму ФРГ, но при острой необходимости также и соседние страны. Ведь в целом по ЕС уровень заполнения ПХГ снизился с октября по декабрь несколько сильнее, чем в Германии - на 22 п.п. с 94% до 72%. В результате в некоторых СМИ появились публикации об особо высоких темпах отбора газа из европейских ПХГ нынешней зимой. Однако вновь подчеркнем: запасы в 72% от имеющихся мощностей на 1 января - все еще весьма комфортная исходная ситуация.
Австрия хорошо подготовилась к жизни после "Газпрома"
Газ из немецких ПХГ мог бы при неблагоприятном развитии событий понадобиться, к примеру, Чехии или Австрии, которая была в последнее время крупнейшим получателем российского газа, шедшего через Украину. Более того, еще в прошлом году его доля в австрийском газовом импорте достигала порой 80%. Однако тут следует учитывать специфическую ситуацию.
Австрийский полугосударственный нефтегазовый концерн OMV, давний партнер "Газпрома", был до 2040 года связан договором, обязывающим его в полной мере оплачивать прописанные в контракте значительные объемы даже в том случае, если на самом деле он возьмет меньше.
Поэтому прагматичные австрийцы продолжали импортировать шедший через Украину российский газ, но при этом интенсивно готовились к окончанию украинского транзита и одновременно искали возможность выйти из договора с российским партнером, который с 2022 года не раз нарушал свои договорные обязательства. Тем более, что на фоне войны в Украине весь ЕС стремится как можно быстрее полностью прекратить газовое сотрудничество со страной-агрессором. И вот в ноябре "Газпром" дал австрийскому концерну идеальный повод юридически чисто расторгнуть контракт, о чем DW подробно рассказала в статье "Как OMV положил конец зависимости Австрии от "Газпрома".
К этому времени OMV при хорошо заполненных ПХГ уже имел крупные контракты на закупку норвежского трубопроводного газа, законтрактовал в разных странах регазификационные мощности СПГ-терминалов и забронировал в соседних Германии и Италии газопроводные мощности для транспортировки газа транзитом в Австрию.
У Словакии - три новых маршрута для импорта газа
Речь идет об объемах, часть которых OMV вполне мог бы продавать в соседнюю Словакию, которая, как и Австрия, не имеет выхода к морю и до сих пор тоже очень сильно зависела от украинского транзита. Благо, имеется вся необходимая транспортная инфраструктура: те трубы, по которым поступавший через Украину российский газ из Словакии попадал в Австрию, теперь можно использовать в реверсном режиме, качая газ на сей раз в обратном направлении, с запада на восток.
К тому же в 2015 году вошел в строй газопровод Словакия-Венгрия. Этот интерконнектор соединил газотранспортные системы двух стран, так что часть того газа, который Венгрия получает из России через Черное море по "Турецкому потоку" и затем по "Балканскому потоку" через Болгарию и Сербию, могла бы закупать и Словакия. А в августе 2022 вошел в строй интерконнектор Польша-Словакия мощностью 4,7 млрд кубометров в год в словацком направлении. Так что с помощью одного только этого трубопровода можно было бы почти полностью обеспечить годовые потребности страны в газе.
Конечно, новые поставщики и новые маршруты доставки увеличат расходы Словакии на импорт топлива. В СМИ назывались суммы от 180 до 220 млн евро дополнительных расходов в год. В европейском газовом бизнесе это совсем небольшие деньги, хотя для маленькой Словакии они, возможно, довольно существенные.
Словацкий премьер Роберт Фицо наверняка мог бы договориться в Брюсселе о каких-то компенсациях или преференциях для свой страны, однако этот пророссийский политик предпочел поехать в Москву. Может быть, он рассчитывал на какой-то вариант, при котором Словакия все-таки сможет получать через Украину российский газ, а потом с прибылью будет перепродавать его в Австрию, как она активно делала это в последние недели декабря?
Посмотрим, что покажут ближайшие дни и недели. Во всяком случае, у Словакии ситуации несравнимо лучше, чем у Приднестровья: она находится в окружении партнеров по Евросоюзу и после окончания украинского транзита имеет технические возможности импортировать трубопроводный или регазифицированный сжиженный газ транзитом сразу через три соседние страны ЕС.
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