В ЕС ничего подобного не было даже в самый разгар энергетического кризиса осенью 2022 года, тем более сейчас. В Европе и речи нет ни о какой физической нехватке газа. В новый 2025 год (и во второй месяц зимы) Евросоюз вошел с газохранилищами, заполненными на 72%, следует из данных на сайте объединения европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Причем 72% - это именно средний показатель по ЕС, который несколько "портят" данные, к примеру, из Франции, Нидерландов или Хорватии, где ПХГ заполнены менее чем на 60%. Но это страны, которые раньше мало или даже никак не использовали российский трубопроводный газ. Если же взять крупнейших в прошлом европейских клиентов "Газпрома", Германию и Италию, то их газохранилища были заполнены 1 января более чем на три четверти: соответственно на 80% и на 79%.

В Польше, а это раньше был крупнейший клиент "Газпрома" в Восточной Европе, ПХГ заполнены даже на 86%. В Австрии и Словакии, больше всех в ЕС зависевших до недавних пор от украинского транзита (о них еще пойдет речь), уровень заполнения газохранилищ составил в первый день нового года соответственно 78% и 76%.