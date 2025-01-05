Власти Силламяэ решили заменить маленькую статую спортсменки в тематическом парке советской эпохи "Таинственный город", открывшемся в прошлом году, на новую, большую. Заплатили скульптору за одну, теперь заплатят за другую. Чиновники утверждают, что ныне стоящая на большом постаменте розовая волейболистка не годится для парка. Ее создатели уверены, что идеологически неприемлемой будет как раз заказанная новая. Как город и подрядчик согласовали проект, если он вызывает такие разногласия и нужна ли вообще эта статуя в Силламяэ? Кто же разгулялся на народные деньги и так ярко напортачил с искусством? Разбирался портал Rus.Postimees.