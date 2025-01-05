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Подразделения НВС успешно прошли проверку боеготовности

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Армия. Иллюстративное фото
Армия. Иллюстративное фото Фото: LEJNIEKS

Подразделения Национальных вооруженных сил (НВС), участвовавшие в проверке боеготовности в конце прошлого года, выполнили свои задачи в установленные сроки, сообщили агентству LETA в НВС.

Первые выводы после проведенной 17 декабря проверки боеготовности свидетельствуют о том, что ее цели были успешно достигнуты.

Результаты проверки являются секретной информацией, поэтому более подробные сведения не предоставляются.

Как указали в НВС, результаты проверки будут учтены при разработке планов подготовки подразделений в будущем.

Такие проверки проводятся в НВС регулярно с целью совершенствования процедур и повышения боеготовности подразделений. Стоит отметить, что проверка боеготовности планируется заранее, но неожиданна для частей, участвующих в ней.

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