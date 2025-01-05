Мощный снежный шторм обрушился на центральную часть США

В Кентукки и Вирджинии из-за шторма введен режим чрезвычайного положения, а в ряде других штатов США, где экстремальные холода бывают редко, включая Миссисипи и Флориду, жителей предупреждают, что ожидаются опасные погодные условия.

Штормовое предупреждение было объявлено на необычайно широкой территории.

Метеорологи объясняют, что экстремальная погода вызвана холодной воздушной массой, циркулирующей вокруг Арктики, и прогнозируют обильный снег, сильный ветер и обледенения до понедельника.

Власти предупредили, что снежная буря создаст опасные условия на дорогах и может привести к массовым отключениям электроэнергии.

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