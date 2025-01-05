Украинская армия перешла в наступление в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление в Курской области России, сообщили утром в воскресенье, 5 января, целый ряд Telegram-каналов и глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Косвенно эти сообщения подтвердил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, написав: "Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает".

Согласно сообщениям, удар ВСУ наносится со стороны райцентра Суджа, который с августа находится под контролем Украины, в направлении Большого Солдатского. Это еще один райцентр, расположенный к северо-востоку от Суджи, в направлении на Курск.

A major offensive by the Ukrainian Armed Forces in the Kursk operational zone is not a rumour; fighting is underway, and the Ukrainians have achieved some successes. Let’s wish the warriors good luck. pic.twitter.com/06U6iFExAy — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 5, 2025

Минобороны РФ: ВСУ "совершили попытку контратаки"