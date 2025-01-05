Российский журналист погиб при ударе украинского беспилотника

Москва обвинила вооруженные силы Украины в преднамеренном нападении на Александра Мартемьянова. Украинская сторона пока не прокомментировала это заявление.

"Известия" уточнили, что гражданский автомобиль, в котором находился Мартемьянов, был поражен во время движения по трассе в зоне, контролируемой Россией.

Сообщается, что в результате этого же удара пострадали еще пять сотрудников СМИ.

"Украинская армия нанесла удар с беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю, в котором находился внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов", - говорится в сообщении на Telegram-канале издания.

Автомобиль находился далеко от линии боевых действий.

Как сообщило российское государственное пропагандистское агентство РИА, машина возвращалась из Горловки, контролируемой Россией, где произошел обстрел. В агентстве также уточнили, что в результате нападения ранения получили два журналиста РИА.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инцидент преднамеренным убийством. В своем заявлении она охарактеризовала произошедшее как "еще одно жестокое преступление в череде кровавых злодеяний", якобы совершенных правительством президента Украины Владимира Зеленского.

Евросоюз в мае заблокировал работу российских медиа, включая "Известия" и РИА, обвинив их в содействии распространению российской пропаганды и поддержке войны против Украины.

Комитет по защите журналистов утверждает, что с момента российского вторжения в Украину в феврале 2022 года с обеих сторон было убито не менее 15 журналистов.

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