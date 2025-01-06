Во вторник в Латвии местами будут идти небольшие дожди

В Селии и Латгалии во второй половине дня дождь усилится, местами также ожидается мокрый снег и дымка.

На основных дорогах условия движения улучшатся, но вечером на некоторых участках возникнет гололедица. На небольших дорогах во многих районах сохранится гололед.

Ветер прогнозируется слабый или умеренный, с юга и юго-запада. Температура воздуха днем составит 0...+5 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачное небо и без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а температура воздуха составит +3 градуса.

Галерея: Оттепель зимой в Риге

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