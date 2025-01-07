Россия заявила о полном захвате города Курахово в Донецкой области. Что известно

Из-за своего расположения на трассе «Запорожье — Донецк» этот населенный пункт был также важен как логистический хаб для украинских войск, когда они вели бои у Марьинки, Угледара и Красногоровки.

Однако в течение 2024 года российская армия смогла в результате тяжелых боев проломить украинскую оборону возле этих городов и оккупировать их. Это позволило российским войскам вплотную приблизиться к Курахово сразу с южной, восточной и северной стороны.

Вооруженным силам Украины некоторое время пришлось удерживать позиции фактически в полуокружении.

В последние дни самые интенсивные бои велись в промышленной зоне в районе Кураховской ТЭС и трубного завода на западных окраинах города. До сих пор эти участки контролировали украинские войска.

Курахово Фото: BBC

Украинский военный обозреватель Константин Машовец в своем обзоре еще 3 января написал о фактическом выходе ВСУ из Курахово.

«Насколько я понимаю, в течение нескольких крайних суток передовые подразделения ВСУ полностью отошли с территории Кураховской ТЭС и, таким образом, оборона с. Курахово фактически завершена…», — писал обозреватель.

По его словам, передовые украинские части еще удерживают село Дачное, а также часть дороги на Янтарное, но, скорее всего, в течение ближайших дней ВСУ будут вынуждены полностью отойти с территории того, что называли «остатками» Кураховского плацдарма.

Постепенное окружение