Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили важный для украинской обороны город Курахово в Донецкой области. Бои за этот населенный пункт продолжались почти четыре месяца.
Россия заявила о полном захвате города Курахово в Донецкой области. Что известно
В заявлении Минобороны РФ сказано, что над городом установлен «полный контроль». Российское военное ведомство также утверждает, что Курахово обороняли 26 батальонов ВСУ общей численностью более 15 тыс. военнослужащих.
Командование Вооруженных сил Украины пока не подтверждает потерю Курахова. В утренней сводке Генштаба ВСУ в понедельник указывается, что на этом направлении за прошедшие сутки было отражено 27 атак противника.
Еще несколько дней назад собеседники Украинской службы Би-би-си в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» указывали, что заявления России о полном взятии Курахова — это фейки. Источники утверждали, что украинские силы обороны еще держат позиции в западной части города.
Днем в «Хортице» заявили, что в городе продолжаются бои. «На Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в наши боевые порядки», — говорится в заявлении.
До полномасштабной войны в городе Курахово жили около 18 тыс. человек, он был важным промышленным центром южного Донбасса.
Из-за своего расположения на трассе «Запорожье — Донецк» этот населенный пункт был также важен как логистический хаб для украинских войск, когда они вели бои у Марьинки, Угледара и Красногоровки.
Однако в течение 2024 года российская армия смогла в результате тяжелых боев проломить украинскую оборону возле этих городов и оккупировать их. Это позволило российским войскам вплотную приблизиться к Курахово сразу с южной, восточной и северной стороны.
Вооруженным силам Украины некоторое время пришлось удерживать позиции фактически в полуокружении.
В последние дни самые интенсивные бои велись в промышленной зоне в районе Кураховской ТЭС и трубного завода на западных окраинах города. До сих пор эти участки контролировали украинские войска.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец в своем обзоре еще 3 января написал о фактическом выходе ВСУ из Курахово.
«Насколько я понимаю, в течение нескольких крайних суток передовые подразделения ВСУ полностью отошли с территории Кураховской ТЭС и, таким образом, оборона с. Курахово фактически завершена…», — писал обозреватель.
По его словам, передовые украинские части еще удерживают село Дачное, а также часть дороги на Янтарное, но, скорее всего, в течение ближайших дней ВСУ будут вынуждены полностью отойти с территории того, что называли «остатками» Кураховского плацдарма.
Постепенное окружение
В течение долгого времени в 2024 году ВСУ успешно удерживали противника на восточных окраинах Курахова — возле сел Георгиевка и Максимильяновка. С северного фланга город был защищен большим Кураховским водохранилищем.
Однако ситуация существенно ухудшилась, когда в начале октября российская армия смогла захватить Угледар. После этого она начала стремительно приближаться к Курахову с южного фланга.
Сдержать это наступление украинцы смогли по рубежу реки Сухие Ялы, то есть в 7-8 км южнее города.
Однако к тому времени российские военные уже зашли непосредственно в жилую застройку Курахова и постепенно начали выдавливать украинские силы в промышленную зону на западных окраинах. По состоянию на декабрь позиции ВСУ сохранялись лишь в районе ТЭС и трубного завода.
С северной стороны ВСУ постепенно потеряли населенные пункты Красногоровка, Горняк и Старые Терны. Таким образом россияне смогли полностью оттеснить украинцев от берегов водохранилища.
Ситуацию усложнял тот факт, что российская армия в конце зимы смогла вплотную приблизиться также к трассе «Запорожье-Донецк» западнее Курахова, в районе сел Андреевка, Улаклы, Константинополь. Таким образом максимального усложнилось логистическое обеспечение украинского гарнизона, а перерезание трассы грозило ему полным окружением.
Кроме того, в начале января россиянам удалось приблизиться к украинскому укрепрайону в селе Дачное. Это западная окраина Курахова.
Чтобы избежать окружения, силы украинской армии начали постепенно выходить из этого «кармана» в западном направлении — и в итоге оставили город.
После его оккупации Россия фактически полностью захватила всю территорию южного Донбасса и почти вышла к административным границам Днепропетровской области.
Захват Курахово также может открывать армии РФ дальнейшие перспективы для наступления в сторону Запорожья.