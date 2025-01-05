Акция Zvaigzne Austrumos: собраны средства на двухъярусные кровати для украинских беженцев

Целью акции было собрать средства на изготовление 100 двухъярусных кроватей и матрасов для беженцев на востоке Украины. Согласно информации, размещенной на сайте акции, производство кроватей будет поручено партнерам в Ропажах.

Организаторы уточнили, что стоимость производства и транспортировки одной кровати составляет 250 евро.

Благотворительная акция Zvaigzne Austrumos проводится уже третий год подряд с целью закупки и отправки двухъярусных кроватей для нужд беженцев в Украине.

Как отмечается на сайте Латвийской Римско-католической церкви, идея создания кроватей появилась три года назад благодаря сотрудничеству с партнерами в Украине. Такие кровати необходимы, поскольку они "позволяют удвоить спальную вместимость любого помещения".

Информационное агентство католической церкви (KABIA) сообщает, что благотворительная инициатива Zvaigzne Austrumos существует более десяти лет. Ее автором и руководителем является баптистский пастор Петерис Эйсанс, который вместе с единомышленниками искал способы порадовать детей, живущих в зонах войн и кризисов. Акция изначально стала известна благодаря своему призыву наполнить коробку из-под обуви сладостями и подарками, чтобы затем отправить ее в кризисные или военные зоны, отмечает агентство.

За годы существования акции более 20 000 коробок с подарками были переданы детям в Сирии, Судане, Грузии, Ираке и Индии. Также для детей-беженцев из зон российско-грузинского конфликта организовывались летние лагеря. В Иорданию отправлялись сертифицированные специалисты по протезам и музыкальные терапевты, сообщает KABIA.

В прошлом году благодаря акции удалось собрать средства на покупку более 100 кроватей. В инициативе активно участвуют предприниматели. Как подчеркивает KABIA, благодаря поддержке бизнесменов каждое пожертвование сегодня удваивается.

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