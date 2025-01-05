В пятницу в Австрии сорвались переговоры о формировании трехпартийного правительства. Либеральная партия Neos, являвшаяся потенциальным младшим партнером коалиции, объявила о выходе из переговоров. После этого Австрийская народная партия (ÖVP), которую возглавляет Нехаммер, и социал-демократы (SPÖ) продолжили обсуждения, но также не смогли достичь соглашения.

В субботу Нехаммер сообщил, что ÖVP больше не будет участвовать в переговорах. Он заявил, что в рядах социал-демократов верх взяли деструктивные силы, и подчеркнул, что ÖVP не поддержит программу, которую партия считает угрожающей конкурентоспособности экономики страны.

Лидер социал-демократов Андреас Баблер выразил сожаление по поводу решения ÖVP завершить переговоры, отметив, что это не пойдет на пользу стране. Он указал, что одной из главных причин разногласий стал вопрос о том, как устранить рекордный бюджетный дефицит, оставшийся в наследство от предыдущего правительства.

На парламентских выборах в сентябре наибольшее число голосов получила ультраправая Партия свободы Австрии (FPÖ), но остальные партии отказались с ней сотрудничать.

Ранее ÖVP и SPÖ уже формировали совместные правительства в Австрии, однако в новом парламенте, избранном в сентябре, их общее большинство составляет минимальные 92 из 183 мест. Это многие считали недостаточной базой для стабильного управления, поэтому обе партии пытались привлечь в коалицию Neos.

Теперь перед ÖVP стоит задача выбрать нового лидера, который может изменить позицию партии по переговорам с FPÖ. Альтернативным вариантом остаются досрочные парламентские выборы.

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