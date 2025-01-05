Петицию о полном запрете использования петард по всей Германии подписали более 1 миллиона 90 тысяч человек. Таким образом, к воскресенью, 5 января, жители страны выразили поддержку инициативе профсоюза немецкой полиции (GdP).
Более миллиона немцев поддержали петицию о запрете фейерверков
"Из года в год наши сотрудники экстренных служб делают все возможное, отказываясь от празднования Нового года в кругу семьи, чтобы быть рядом с другими. Они рискуют жизнью и здоровьем, так как петарды используются против них как оружие", - говорится в тексте петиции.
В связи с этим профсоюз призывает к введению всеобъемлющего запрета на использование петард частными лицами, как это уже сделано во многих странах. Кроме того, предлагается прекратить продажу пиротехники всем, кто не связан с её профессиональным использованием.
"Вместо Содома и Гоморры на наших улицах нам нужны организованные мероприятия", - добавили в GdP. "Мы понимаем, что запрет на петарды не решит всех проблем, связанных с насилием против полицейских и пожарных. Однако это важный первый шаг к обеспечению их большей безопасности в новогоднюю ночь".
Петиция адресована сенатору внутренних дел Берлина Ирисе Шпренгер и министру внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
Во время новогодней ночи в нескольких федеральных землях Германии как минимум пять человек погибли из-за неосторожного обращения с фейерверками.
В Берлине было задержано 390 человек, 15 полицейских получили серьезные ранения, один из них был прооперирован после того, как нелегально приобретенный фейерверк попал ему в ногу. В Лейпциге около 100-150 молодых людей стреляли пиротехникой друг в друга, целились в автомобили и трамваи, а также поджигали мусорные баки.
В Гамбурге, Дрездене, Гельзенкирхене и нескольких других городах полицейские, пожарные и спасатели подвергались обстрелам фейерверками и петардами. В земле Баден-Вюртемберг три полицейских получили лёгкие травмы после взрыва петарды рядом с ними. Во Франкфурте электрический самокат был сброшен с пешеходного моста на полицейскую машину, и только по счастливой случайности находившиеся в машине офицеры избежали серьезных травм
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