Более миллиона немцев поддержали петицию о запрете фейерверков

"Из года в год наши сотрудники экстренных служб делают все возможное, отказываясь от празднования Нового года в кругу семьи, чтобы быть рядом с другими. Они рискуют жизнью и здоровьем, так как петарды используются против них как оружие", - говорится в тексте петиции.

В связи с этим профсоюз призывает к введению всеобъемлющего запрета на использование петард частными лицами, как это уже сделано во многих странах. Кроме того, предлагается прекратить продажу пиротехники всем, кто не связан с её профессиональным использованием.

"Вместо Содома и Гоморры на наших улицах нам нужны организованные мероприятия", - добавили в GdP. "Мы понимаем, что запрет на петарды не решит всех проблем, связанных с насилием против полицейских и пожарных. Однако это важный первый шаг к обеспечению их большей безопасности в новогоднюю ночь".

Петиция адресована сенатору внутренних дел Берлина Ирисе Шпренгер и министру внутренних дел Германии Нэнси Фезер.