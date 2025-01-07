Аналитики: Украинцы в Курской области продвигаются вблизи населенных пунктов

Украинские войска провели тактическое наступление в Курской области, что, возможно, является сигналом к началу скоординированной украинской операции в этом районе, сообщает вашингтонский аналитический центр.

"Вооруженные силы Украины недавно провели тактическое наступление, интенсивные наступательные операции продолжались в Курской области 6 января на подконтрольных Украине территориях", - говорится в отчете ISW.

"Геолокационные снимки, опубликованные 5 и 6 января, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в районе к югу от Бердина, Русского Поречного и Новосотницкого", - отмечается в отчете.

Министерство обороны РФ и российские блогеры утверждают, что российские войска отбили украинскую механизированную атаку в районе Бердина и Новосотницкого, сообщает ISW.

"Активизация украинских наступательных операций в Курской области может быть началом согласованной украинской операции в Курской области или в других районах театра военных действий, хотя ISW не готов делать конкретные прогнозы", - отмечают аналитики.

На геолокационных снимках, опубликованных 5 января, видно, как российские войска продвигаются на запад от села Малая Локня.

Российские военные блогеры также заявили об атаках в направлении Новоивановки, Викторовки и Никольского.

По их данным, в операции участвовали элементы 155-й бригады морской пехоты, а также подразделения беспилотных летательных аппаратов 177-го полка морской пехоты, "что указывает на то, что российское военное командование, скорее всего, перебросило подразделения полка из Запорожья в Курскую область", говорится в докладе ISW.

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