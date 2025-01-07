Несколько человек задержаны в Балвском крае за убийство лосихи

В полицию поступила информация, что в лесу в Вецтилжинской волости примерно в 170 метрах от дороги лежала травмированная лосиха и группа лиц убила ее. По предварительной информации, мужчины 1994, 1991 и 1967 годов рождения договорились заранее и, вооружившись топором и ножом, прибыли на место, где уже некоторое время находилось раненое животное. Мужчины несколько раз ударили лосиху топором по голове и перерезали ей горло. Материальный ущерб, нанесенный государству, оценивается в 12 580 евро.

Мужчины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и помещены в изолятор временного содержания. В связи с произошедшим возбуждено дело по части второй статьи 112 Уголовного закона о незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору или на особо охраняемой природной территории, а также причинившей значительный ущерб. За совершение данного преступления может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не доказана в установленном законом порядке.

Также Госполиция напоминает, что если вы, находясь за рулем, сбили животное, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону 110. Если обнаружено сбитое или мертвое животное, следует сообщить об этом в Государственную службу леса. Сделать это можно через приложение Mednis или позвонив на информационную линию 67212776.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!