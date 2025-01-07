Фото В Риге грузовик врезался в стену здания - в Даугаву вытекло дизельное топливо

По имеющейся в распоряжении полиции предварительной информации, происшествие произошло около 10:20 на ул. Кугю.

В Государственной службе окружающей среды (ГСОС) признали, что служба осведомлена о сложившейся ситуации. В результате ДТП произошла утечка топлива и с дождевыми водами нефтепродукты оказались в Даугаве. В настоящее время неизвестен точный объем попавшего в водоем, но предположительно причиненный вред невелик.

Как уточнили очевидцы порталу TVNET, неизвестное вещество было обнаружено в канале Зунда напротив дамбы AB и гостиницы Radisson Blu. Напротив гостиницы стоят также несколько автомобилей Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

"На месте происшествия констатировано, что, возможно, на поверхности воды находится топливное пятно, - рассказала порталу TVNET представитель VUGD Виктория Грибусте. - Сейчас пожарные-спасатели устанавливают абсорбирующие боны, чтобы ограничить дальнейшее перемещение и утечку этого вещества дальше".

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