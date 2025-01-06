Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах

После подсчета голосов выборщиков и утверждения результатов было объявлено, что Трамп получил 312 голосов, а его соперница от Демократической партии Камала Харрис - 226 голосов.

Результаты подсчета голосов официально объявила сама Харрис, действующий вице-президент, так как это входит в ее служебные обязанности.

Она отметила, что официальное объявление результатов подсчета голосов достаточно для того, чтобы Трамп, а также новоизбранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс могли 20 января принести присягу и вступить в свои должности.

После принесения присяги Трамп станет 47-м президентом США.

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