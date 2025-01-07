В публичной сфере начали ходить слухи о возможном распаде брака актрисы Резии Калнини и дирижера Айнарса Рубикиса. Что говорят по этому поводу задействованные лица?
"Последствия алкоголизма". В браке Резии Калнини и Айнарса Рубикиса возможен кризис
В конце года в издание Privātā Dzīve обратилась посетительница музыкально-драматического зала OratoriO, которая поделилась своими наблюдениями - с пальца Рубикиса пропало обручальное кольцо, и во время выступления он заявил, что "в последний раз стоит на сцене OratoriO".
Издание связалось с Рубикисом, который дал более подробное объяснение: "Я не могу ни отрицать, ни подтверждать факт кризиса в моей семье. Я знаю, какую ложь и измышления рассказывает Резия, когда я нахожусь за пределами Латвии. (...) К сожалению, так же, как и два года назад, так и сейчас
эта клевета является последствием длительного и уже тяжелого алкоголизма.
Она страдает от этого уже долгое время, и я дал ей возможность и выбор снова встать на ноги".
Рубикис говорит, что Резия при поддержке своей семьи обратилась за профессиональной помощью, но на данный момент результат еще не достигнут. "Я восемь лет помогал Резии справиться с этой сложной ситуацией, но, к сожалению, любая помощь отвергалась", - отметил он.
В настоящее время дирижер находится в Лондоне, но начиная с сезона 2025/2026 года будет работать в Касселе (Германия), а также в Австрии.
Калниня же сначала рассказала изданию, что "ничего не знает о разводе", но позже дала более развернутый комментарий: "Муж для меня всегда был и будет большой поддержкой. Он бы никогда не позволил мне умереть одной, как было в случае с моей матерью, актрисой Хелгой Данцбергой. Айнарс всегда заботился обо мне и будет заботиться обо мне, как и обещал. Мы возобновили наши брачные клятвы месяц назад. Я очень уважаю Айнарса, горжусь им. Пожалуй, в жизни каждой семьи бывают такие переходные этапы, которые мне бы не хотелось называть кризисами. И мне хотелось бы верить, что этот переходный период, когда он уезжает, а я остаюсь в Латвии, еще больше сблизит нас".
Как известно, пара поженилась 31 июля 2013 года. Для Резии и Айнарса это второй брак.
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