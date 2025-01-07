"Последствия алкоголизма". В браке Резии Калнини и Айнарса Рубикиса возможен кризис

Калниня же сначала рассказала изданию, что "ничего не знает о разводе", но позже дала более развернутый комментарий: "Муж для меня всегда был и будет большой поддержкой. Он бы никогда не позволил мне умереть одной, как было в случае с моей матерью, актрисой Хелгой Данцбергой. Айнарс всегда заботился обо мне и будет заботиться обо мне, как и обещал. Мы возобновили наши брачные клятвы месяц назад. Я очень уважаю Айнарса, горжусь им. Пожалуй, в жизни каждой семьи бывают такие переходные этапы, которые мне бы не хотелось называть кризисами. И мне хотелось бы верить, что этот переходный период, когда он уезжает, а я остаюсь в Латвии, еще больше сблизит нас".