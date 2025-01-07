Лиене Грейфане уехала в США к новому возлюбленному, взяв с собой только одного из сыновей

Ранее мы сообщали, что Лиене Грейфане недавно снова стала свободной женщиной. Проведя несколько лет в России, где она изучала кинорежиссуру, Грейфане вернулась в Латвию со своей семьей. Первоначальный план состоял в том, чтобы приехать сюда на время, а затем продолжить совместную жизнь в Испании, но планы быстро изменились.

Брак Грейфане распался из-за того, что в жизни ее мужа Игоря появилась другая женщина. Помимо того, что бывший муж предпочел уйти из семьи, он также выдвинул ультиматум, что подпишет документы о разводе только в том случае, если жена добровольно согласится "разделить детей" и оставит ему десятилетнего сына Кристофера.

Как сообщает журнал Kas Jauns, это соглашение, судя по всему, было реализовано, поскольку в конце года Лиене и ее младший сын Лео уехали в Америку, где ее ждали ее старший сын Себастьян и... особенный для нее человек.

Как рассказала Лиене своему кругу друзей, в один из предыдущих ее визитов к сыну в США она встретила мужчину старше ее, и эта судьбоносная встреча переросла в серьезные отношения. Год назад Лиене гордилась тем, что получила в подарок автомобиль от американского возлюбленного.

Полный текст статьи читайте в номере журнала Kas Jauns от 7 декабря.

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