25 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, в котором находились 67 человек. 38 из них погибли. Самолет под Грозным, скорее всего, был поражен российской ракетой противовоздушной обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в понедельник, что Россия виновна в этой катастрофе.

Россия признала, что ее противовоздушная оборона в районе Грозного в тот момент отражала атаку украинских дронов. Российский диктатор Владимир Путин извинился перед Алиевым за "трагический инцидент" в воздушном пространстве России, но не признал, что самолет был сбит российским оружием.

Черные ящики самолета были отправлены для анализа в Бразилию, а обнародование результатов анализа находится в ведении Казахстана.

"Все данные были переданы в следственное управление (...) Казахстана в соответствии с международными протоколами расследования авиакатастроф", - говорится в сообщении ВВС Бразилии.

На следствие в Бразилию выехали следователи из Казахстана, Азербайджана и России.

Данные черных ящиков изучил Центр по расследованию и профилактике происшествий в аэронавтике, который является подразделением ВВС Бразилии.

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