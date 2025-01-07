"Судно HMS Belos нашло и подняло якорь и передало его финским властям", - сообщил пресс-секретарь ВМС Швеции Джимми Адамсон агентству AFP.

Находящееся сейчас в порту на востоке от Хельсинки судно Eagle S подозревается в диверсии. Финские власти запретили восьми членам экипажа покидать территорию Финляндии.

Между тем финское агентство транспорта и связи Traficom продолжает инспекцию судна Eagle S.

В заявлении Traficom говорится, что проверки проводились в минувшие выходные и еще запланировано последнее посещение судна.

Ранее сообщалось, что Eagle S является одним из кораблей так называемого теневого флота России, используемых в попытках обойти санкции. Он подозревается в повреждении соединяющего Финляндию и Эстонию подводного электрокабеля Estlink 2 и четырех кабелей связи в начале декабря.

Eagle S был задержан и доставлен в порт Килпилахти в 40 километрах к востоку от Хельсинки, где следователи проверяют это судно и опрашивают около 20 членов его экипажа.

Восьми морякам, подозреваемым в причастности к этому саботажу, запрещено покидать Финляндию.

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