ВМС Швеции сообщили во вторник, что подняли со дна Балтийского моря якорь, предположительно, входящего в состав российского теневого флота нефтетанкера, который, возможно, 25 декабря повредил четыре подводных коммуникационных кабеля и один электрический кабель.
"Судно HMS Belos нашло и подняло якорь и передало его финским властям", - сообщил пресс-секретарь ВМС Швеции Джимми Адамсон агентству AFP.
Находящееся сейчас в порту на востоке от Хельсинки судно Eagle S подозревается в диверсии. Финские власти запретили восьми членам экипажа покидать территорию Финляндии.
Между тем финское агентство транспорта и связи Traficom продолжает инспекцию судна Eagle S.
В заявлении Traficom говорится, что проверки проводились в минувшие выходные и еще запланировано последнее посещение судна.
Ранее сообщалось, что Eagle S является одним из кораблей так называемого теневого флота России, используемых в попытках обойти санкции. Он подозревается в повреждении соединяющего Финляндию и Эстонию подводного электрокабеля Estlink 2 и четырех кабелей связи в начале декабря.
Eagle S был задержан и доставлен в порт Килпилахти в 40 километрах к востоку от Хельсинки, где следователи проверяют это судно и опрашивают около 20 членов его экипажа.
Восьми морякам, подозреваемым в причастности к этому саботажу, запрещено покидать Финляндию.
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