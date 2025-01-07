Обвиняемого в предложении взятки Вайводса отправили в неоплачиваемый простой

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в ходе расследования уголовного дела получило доказательства того, что Вайводс предложил сотруднику Минсообщения крупную взятку в обмен на благоприятное решение в интересах лица, предложившего взятку.

Представляемая предпринимателем компания, специализирующаяся на сделках с недвижимостью, приобрела два из 22 земельных участков на территории аэропорта "Рига", которые на тот момент не могли быть зарегистрированы в земельной книге, поскольку Министерство сообщения не отказалось от намерения приобрести эту землю в государственную собственность.

В ходе расследования было установлено, что по инициативе предпринимателя Вайводс предложил взятку в размере 50 тыс. евро чиновнику Минсообщения, чтобы министерство отказалось от права преимущественной покупки земельных участков в районе аэропорта.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что взятку Вайводс предлагал Янису Мейрансу, советнику министра сообщения Каспарса Бришкенса.

В марте прошлого года мэр Риги Вилнис Кирсис заявил на пресс-конференции, что передача нескольких земельных участков вблизи Рижского аэропорта на приватизацию в 2012 году не была законной, так как на момент принятия решения депутаты располагали неполной информацией.

Рижская дума постановила признать недействительным принятое 21 сентября 2022 года решение о завершении приватизации 22 земельных участков вблизи аэропорта, восстановив на них права собственности.

Незастроенные земельные участки в районе аэропорта, принадлежащие Рижскому самоуправлению, были проданы на аукционе 14 апреля 2022 года, и их за 5,7 млн евро приобрела компания Cella investment 3, связанная с застройщиком Sirin Development. Обе компании входят в литовскую холдинговую компанию ME Holding NT. Литовский застройщик намерен подать в суд на Рижскую думу, чтобы компенсировать убытки из-за отмены аукциона, заявил ранее член правления Sirin Development Лауринас Кузавас.

Передача Nekā personīga на телеканале TV3 ранее сообщила, что Томилин фигурирует в деле как партнер литовских инвесторов. Его фирма Ošānis вначале тоже планировала участвовать в аукционе на участки в аэропорту. По словам Кузаваса, у застройщика была предварительная договоренность о продаже двух земельных участков фирме Томилина в случае успешных итогов аукциона. Ošānis также заплатило литовской компании аванс.

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