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Франция предостерегла Трампа от угрозы "суверенным границам" ЕС (2)

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Жан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро Фото: LUDOVIC MARIN/AFP

В среду, 8 января, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предостерег новоизбранного президента США Дональда Трампа от угроз "суверенным границам" Европейского Союза (ЕС).

Днем ранее Трамп провел пресс-конференцию, на которой не исключил использования военной силы для обеспечения контроля США над Гренландией, которая является автономной территорией Дании.

"Могу сказать, что они [Гренландиея и Панамский канал] необходимы нам для экономической безопасности", - заявил Трамп, добавив, что он не готов давать обещания не использовать военную силу. "Может случиться так, что придется что-то предпринять".

"Не может быть и речи о том, чтобы ЕС позволил другим странам, кем бы они ни были, атаковать свои суверенные границы", - сказал Барро в интервью общественному радио France Inter.

"Мы - сильный континент", - подчеркнул он.

Хотя он признался, что не верит в то, что США могут вторгнуться в Гренландию, министр отметил, что наступила эра, в которой вернулась "власть сильного".

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