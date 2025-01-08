"Манипулятивные заявления венгерского руководства о том, что решение Украины с 2025 года не продлевать транзитный договор со страной-агрессором Российской Федерацией, возможно, негативно повлияло на цены для потребителей, являются частью политически мотивированной кампании", - говорится в сообщении.

МИД напомнил, что в заявлении от 1 января 2025 года Еврокомиссия четко указала, что решение Украины не оказало негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и потребительские цены на рынке Евросоюза.

"Единственной причиной проблем Европейского энергетического рынка всегда была Россия. Кремль десятилетиями использовал энергию в качестве оружия, шантажируя европейские правительства и подрывая безопасность энергоснабжения. С началом полномасштабной агрессии против Украины Россия стала экзистенциальной угрозой стабильности и миру на европейском континенте. В результате зависимость Европы от российских энергоресурсов подходит к концу", - подчеркивается в сообщении.

Министерство подчеркивает, что только две страны Евросоюза не стремятся добывать свои энергоресурсы из других источников.

"Если Венгрия приоритизирует укрепление России, а не ЕС и США, то это нужно открыто признать. Украина будет готова занять вакантное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит отказаться от нее в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Если Венгрия действительно хочет помочь остановиться войне, мы должны начать с единства в ЕС и усилить энергетическую безопасность и независимость нашей собственной страны и граждан вместе с остальной Европой и США", - подчеркивается в сообщении.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!