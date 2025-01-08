Видео Коалиция не может уволить главу airBaltic Гаусса, подчеркнула Силиня

Силиня подчеркнула, что Гаусса может нанять или уволить только совет акционеров airBaltic. Таким образом, и коалиция ожидает, что 21 января совет оценит, "хорошо работал Гаусс или нехорошо".

При этом премьер подчеркнула, что заявление 2 января о том, что отменяются почти 5000 рейсов, "было не самым удачным".

"Было очень много дополнительных вопросов у всех нас, людей. Тех, кто куда-то уезжал, тех, кто планировал куда-то выехать летом. Это объяснение могло быть лучше. И это, как я понимаю, airBaltic тоже признала", - отметила Силиня, добавив, что латвийская авиакомпания, правда, не единственная, кого затронули проблемы с двигателями.

На вопрос, ожидается ли, что государство вложит дополнительные средства в авиакомпанию, Силиня указала, что это было бы очень сложно.

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Напомним, airBaltic начала 2025 год с сообщения о том, что в этом году в летний сезон из-за задержки обслуживания двигателей, которое выполняет их производитель Pratt & Whitney, авиакомпания прекратит полеты по 19 маршрутам, а также снизит частоту рейсов по 21 маршруту. Всего будет отменено 4670 полетов.

Будут отменены 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, на Миконос, в Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер, два рейса из Таллинна - в Дубровник и Гамбург, шесть рейсов из Вильнюса - в Дубровник, на Ибицу, Родос, в Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, один рейс из Тампере - на Родос.

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