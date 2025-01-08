Согласно обвинению, мужчина, позиционирующий себя как специалист по эзотерическим услугам, заключил с женщиной договор, согласно которому он за 2000 евро обещал найти ей спутника жизни.

В договоре, среди прочего, было указано, что он будет руководить "программой личной жизни" потерпевшей и давать ей обязательные указания в отношениях с новыми партнерами.

В случае нарушения условий договора, в зависимости от характера нарушения, потерпевшая должна была выплатить обвиняемому неустойку в размере от 30 000 до 50 000 евро.

Поскольку потерпевшая не соблюдала условия договора, обвиняемый потребовал от нее выплатить 30 000 евро. Однако женщина отказалась платить всю сумму.

Обвиняемый, осознавая, что данный договор не имеет юридической силы, решил вымогать деньги у потерпевшей.

Он писал угрожающие письма потерпевшей и ее близким, утверждая, что он вернулся к колдовству и что дети потерпевшей могут умереть, если она не заплатит требуемую сумму.

Обвиняемый не признал своей вины и утверждал, что не угрожал потерпевшей, а лишь эмоционально просил ее выполнить условия договора.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, надзора пробации, общественные работ или денежный штраф с конфискацией имущества или без нее.

Прокуратура напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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