Панама отреагировала на высказывания Трампа о возвращении Панамского канала

"Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению, и это часть истории нашей борьбы", - сказал Хавьер Мартинес-Ача, отметив, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино ясно изложил свою позицию.

В конце декабря Трамп заявил, что его администрация может попытаться восстановить контроль над Панамским каналом.

На митинге в Финиксе 22 декабря Трамп заявил, что США по глупости уступили контроль над Панамой, а также пожаловался на высокие тарифы за проход американских судов по Панамскому каналу

31 декабря 1999 года США передали важный в мировой торговле водный путь под контроль Панамы.

Панамский канал был построен американцами в 1904–1914 годах после того, как первая попытка французов потерпела неудачу.

Возвращение канала было одной из сделок, заключенных в 1977 году тогдашним президентом США Джимми Картером и бывшим президентом Панамы Омаром Торрихосом.

"Если моральные и правовые принципы этого щедрого подарка не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен Соединенным Штатам полностью, быстро и без вопросов", - заявил Трамп.

Он не пояснил, как можно будет восстановить контроль над каналом.

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