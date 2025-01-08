Ср, 8.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Панама отреагировала на высказывания Трампа о возвращении Панамского канала

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Панамский канал
Панамский канал Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Вопрос суверенитета Панамского канала не подлежит обсуждению, заявил во вторник, 7 января, министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача в ответ на заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно того, что США могут восстановит контроль над Панамским каналом.

"Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению, и это часть истории нашей борьбы", - сказал Хавьер Мартинес-Ача, отметив, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино ясно изложил свою позицию.

В конце декабря Трамп заявил, что его администрация может попытаться восстановить контроль над Панамским каналом.

На митинге в Финиксе 22 декабря Трамп заявил, что США по глупости уступили контроль над Панамой, а также пожаловался на высокие тарифы за проход американских судов по Панамскому каналу

31 декабря 1999 года США передали важный в мировой торговле водный путь под контроль Панамы.

Панамский канал был построен американцами в 1904–1914 годах после того, как первая попытка французов потерпела неудачу.

Возвращение канала было одной из сделок, заключенных в 1977 году тогдашним президентом США Джимми Картером и бывшим президентом Панамы Омаром Торрихосом.

"Если моральные и правовые принципы этого щедрого подарка не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен Соединенным Штатам полностью, быстро и без вопросов", - заявил Трамп.

Он не пояснил, как можно будет восстановить контроль над каналом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх