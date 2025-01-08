Фото Опубликованы фотографии белорусского оппозиционера Бабарико; с ним не было связи 1,5 года

С начала 2023 года Бабарико и несколько других известных оппонентов диктатора Александра Лукашенко содержатся в белорусских тюрьмах в изоляции, без возможности связи с внешним миром.

Снимки были опубликованы в интернете бывшим оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, который после освобождения из тюрьмы сотрудничает с властями Беларуси.

На фотографиях Бабарико, находящийся в тюрьме в Новополоцке, запечатлен в черной тюремной униформе.

Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы после подавления протестов в 2020 году.

"Мы очень рады видеть эти фотографии", - подтвердили представители команды политика в Telegram.

Они выразили надежду, что это является "первым шагом" к восстановлению связи с Бабарико и другими заключенными, выступающими против режима.

В белорусских тюрьмах в настоящее время содержится 1258 политзаключенных, по данным правозащитной организации "Весна".

Примерно через две недели в Беларуси должны пройти президентские выборы, и на очередной срок вновь баллотируется диктатор Лукашенко.

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