В среду, 8 января, широкой общественности впервые за более чем полтора года показали новые фотографии и видео белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, который пытался выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года.
Фото ⟩ Опубликованы фотографии белорусского оппозиционера Бабарико; с ним не было связи 1,5 года
С начала 2023 года Бабарико и несколько других известных оппонентов диктатора Александра Лукашенко содержатся в белорусских тюрьмах в изоляции, без возможности связи с внешним миром.
Снимки были опубликованы в интернете бывшим оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, который после освобождения из тюрьмы сотрудничает с властями Беларуси.
На фотографиях Бабарико, находящийся в тюрьме в Новополоцке, запечатлен в черной тюремной униформе.
Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы после подавления протестов в 2020 году.
"Мы очень рады видеть эти фотографии", - подтвердили представители команды политика в Telegram.
Они выразили надежду, что это является "первым шагом" к восстановлению связи с Бабарико и другими заключенными, выступающими против режима.
В белорусских тюрьмах в настоящее время содержится 1258 политзаключенных, по данным правозащитной организации "Весна".
Примерно через две недели в Беларуси должны пройти президентские выборы, и на очередной срок вновь баллотируется диктатор Лукашенко.
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