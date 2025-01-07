В Латвии ноутбуки для учебы станут доступны всем школьникам

Ранее ноутбуки, приобретенные на средства из Фонда восстановления, предоставлялись только школьникам из социально уязвимых групп для обеспечения учебного процесса. Теперь в соответствии с рекомендациями Ревизионного управления целевая группа будет расширена. Однако приоритет все равно останется за учениками из социально уязвимых групп.

Благодаря этим изменениям школьникам из социально уязвимых групп больше не придется подтверждать свой статус при запросе на получение компьютерной техники для использования в образовательном учреждении. Министерство образования и науки (IZM) стремится таким образом снизить риск дискриминации среди учеников.

Школьникам, которые не относятся к социально уязвимым группам, техника будет предоставляться исключительно для использования в учебных заведениях, где они осваивают образовательные программы.

Кроме того, срок сбора данных и анализа проблем с пропускной способностью интернета в образовательных учреждениях продлен до 30 апреля этого года. Результаты анализа станут основой для подготовки предложений по улучшению возможностей передачи данных.

Изначально завершение сбора и анализа данных планировалось до конца 2024 года. Однако, как пояснили в IZM, сроки проведения опросов школ дважды переносились из-за нехватки ресурсов на уровне муниципалитетов. К тому же процесс получения исходных данных от школ был замедлен, что привело к задержке в составлении списка учебных заведений, нуждающихся в улучшениях.

На реализацию проекта выделено 15 миллионов евро из Фонда восстановления. Проект будет завершен к 30 июня 2026 года.

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