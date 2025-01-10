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Противоречивый союз: кому на самом деле нужен БРИКС?

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Саммит БРИКС в Казани, РФ
Саммит БРИКС в Казани, РФ Фото: SCANPIX

В 2025 году мы, возможно, узнаем ответ на вопрос, станет ли группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) новым центром силы в мировой политике. После того как к этой группе присоединились новые члены (Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ), и она стала представлять 45% населения планеты, некоторые эксперты начали утверждать, что она консолидирует "Глобальный Юг" (термин, вводящий в заблуждение) и бросает серьезный вызов власти США и Запада. Однако я по-прежнему скептически воспринимаю подобные заявления.

Поскольку все больше стран проявляют интерес к вступлению в БРИКС, кажется, что эта группа действительно могла бы представить себя лидером сопротивления миропорядку во главе с США. Иногда ее даже считают преемницей "Движения неприсоединения" времен Холодной войны.

Россия и Китай действительно заинтересованы в борьбе с тем, что они называют американской угрозой, и объявили об "альянсе без ограничений". Однако за этими лозунгами скрываются серьезные различия в стратегических оценках. В XIX веке, когда династия Цин была слаба, Россия забрала у Китая огромные куски территорий, но сегодня экономика Китая в десять раз больше российской...

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