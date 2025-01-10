Противоречивый союз: кому на самом деле нужен БРИКС?

Поскольку все больше стран проявляют интерес к вступлению в БРИКС, кажется, что эта группа действительно могла бы представить себя лидером сопротивления миропорядку во главе с США. Иногда ее даже считают преемницей "Движения неприсоединения" времен Холодной войны.

Россия и Китай действительно заинтересованы в борьбе с тем, что они называют американской угрозой, и объявили об "альянсе без ограничений". Однако за этими лозунгами скрываются серьезные различия в стратегических оценках. В XIX веке, когда династия Цин была слаба, Россия забрала у Китая огромные куски территорий, но сегодня экономика Китая в десять раз больше российской...