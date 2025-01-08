По просьбе Литвы Google больше не выдает 200 сайтов, на которых можно смотреть российское ТВ

В публикации не уточняется, относится ли эта мера только к Литве или ко всему ЕС в целом.

В декабре пользователи в европейских странах сообщали о блокировке Telegram-каналов "РИА Новости", "Известий", "Российской газеты", Первого канала, НТВ и "России 24".

Совет Евросоюза в июне 2024 года постановил заблокировать сайты четырех российских СМИ в ЕС: "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

"Эти средства массовой информации находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации, и они играют важную роль в разжигании и поддержке агрессии России против Украины, а также в дестабилизации ситуации в соседних странах", - сказано в сообщении Совета ЕС.

В сентябре сервис TikTok заблокировал 37 аккаунтов российского новостного агентства "Спутник" и профиль RT International.

Ранее власти США установили санкции против подконтрольной Кремлю группы СМИ "Россия Сегодня", ее директора Дмитрия Киселева, телеканала "ТВ-Новости" (юридическое лицо телеканала RT), а также против неправительственной организации "Евразия" и ее основателя Нелли Парутенко. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Россия Сегодня" и ее филиалы "РИА Новости", "Спутник" и RT работают на российскую разведку, и обвинил их в участии в "кампаниях дезинформации" по всему миру.

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