Силиня назвала приоритеты правительства на этот год

В числе приоритетов правительства на 2025 год Силиня назвала безопасность, поддержку семей, экономический рост и сокращение бюрократии.

Премьер подчеркнула, что национальная безопасность остается основным приоритетом правительства, поскольку она влияет на все остальные сферы. Силиня подчеркнула, что в этом году необходимо реализовать план развития регионов на восточной границе, присоединиться к европейской энергетической сети и отключиться от совместной с Россией системы БРЭЛЛ, а также совместно с другими странами ЕС и НАТО продолжать укреплять обороноспособность, в том числе противодействие гибридным угрозам.

Важной сферой работы правительства является и поддержка семей, что, по словам премьера, означает не только пособия, но и доступность медицинских услуг, детских садов с годовалого возраста, повышение качества образования, развитие спорта для детей и молодежи и содействие здоровому образу жизни.

Для поддержки экономического роста в этом году будут выделены европейские средства, которые должны быть использованы для стимулирования инноваций и производительности, чтобы увеличивать экспорт. Премьер-министр указала, что необходимо обеспечивать новые способы привлечения финансирования путем вывода государственных предприятий на биржу и создания в регионах ссудо-сберегательных обществ.

Что касается сокращения бюрократии в государственном управлении, то, по словам Силини, начатая в прошлом году работа будет продолжена, чтобы облегчить административное бремя и сделать работу госучреждений ближе к людям.

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