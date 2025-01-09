Местные власти сообщили о гибели двух пожарных, участвовавших в ликвидации пожара.

Two days later, and Russians still can’t put out the fire at the oil depot in Engels after the Ukrainian drone attack.



Local residents say the blaze is only spreading. pic.twitter.com/YHVbgcEIEX — KyivPost (@KyivPost) January 9, 2025

Удар по нефтебазе нанесли беспилотные дроны. Вслед за этим Россия нанесла удары по Запорожью, в результате чего, по предварительным данным, погибли 13 человек, а более 100 получили ранения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил в Telegram, что пожар может продолжаться еще некоторое время из-за объема горючих материалов. Он добавил, что огонь не представляет угрозы для жилых домов.

Для ликвидации последствий пожара в Энгельсе была объявлена чрезвычайная ситуация.

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