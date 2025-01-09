На нефтебазе в городе Энгельс Саратовской области второй день продолжается пожар, вызванный атакой украинских беспилотников. Пожарные борются с огнем, который, по сообщениям, распространился еще шире.
Местные власти сообщили о гибели двух пожарных, участвовавших в ликвидации пожара.
Two days later, and Russians still can’t put out the fire at the oil depot in Engels after the Ukrainian drone attack.— KyivPost (@KyivPost) January 9, 2025
Local residents say the blaze is only spreading. pic.twitter.com/YHVbgcEIEX
Удар по нефтебазе нанесли беспилотные дроны. Вслед за этим Россия нанесла удары по Запорожью, в результате чего, по предварительным данным, погибли 13 человек, а более 100 получили ранения.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил в Telegram, что пожар может продолжаться еще некоторое время из-за объема горючих материалов. Он добавил, что огонь не представляет угрозы для жилых домов.
Для ликвидации последствий пожара в Энгельсе была объявлена чрезвычайная ситуация.
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