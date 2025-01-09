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ВИДЕО Второй день после украинского удара горит нефтебаза в российском Энгельсе (1)

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Пожар на нефтебазе в Энгельсе
Пожар на нефтебазе в Энгельсе Фото: Ekrānuzņēmums no video/@midobecker_1/"X"

На нефтебазе в городе Энгельс Саратовской области второй день продолжается пожар, вызванный атакой украинских беспилотников. Пожарные борются с огнем, который, по сообщениям, распространился еще шире.

Местные власти сообщили о гибели двух пожарных, участвовавших в ликвидации пожара.

Удар по нефтебазе нанесли беспилотные дроны. Вслед за этим Россия нанесла удары по Запорожью, в результате чего, по предварительным данным, погибли 13 человек, а более 100 получили ранения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил в Telegram, что пожар может продолжаться еще некоторое время из-за объема горючих материалов. Он добавил, что огонь не представляет угрозы для жилых домов.

Для ликвидации последствий пожара в Энгельсе была объявлена чрезвычайная ситуация.

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