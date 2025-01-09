В настоящее время латвийский Уголовный закон предусматривает наказание за управление транспортным средством с концентрацией алкоголя в крови более 1,5 промилле, включая конфискацию транспортного средства. Если автомобиль принадлежит другому лицу, виновник должен возместить его полную стоимость или ее часть.

Однако Стуканс отметил, что проблема пьянства за рулем в Латвии остается значительной, несмотря на общее сокращение числа таких случаев.

Он также привел в пример случай в США, где водитель в состоянии опьянения сбил хоккеистов Джонни и Мэттью Гудро, и был обвинен в убийстве. По его словам, это может стать основой для обсуждения подобного подхода в Латвии:

"Даже если это теоретический шаг, стоит подумать о квалификации таких действий как убийство хотя бы ради профилактики".

На вопрос, планирует ли прокуратура выдвигать законодательные инициативы, Стуканс ответил, что уже представил множество предложений за время своей работы. Тем не менее он подчеркнул, что дополнительные ужесточения наказания за пьянство за рулем могут оказаться неэффективными. По его мнению, ключ к снижению преступности кроется в улучшении системы образования и воспитании ответственности у граждан.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!