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Рютте: Уменьшение поддержки Украины вдохновит Китай, Северную Корею и Иран

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Фото: Reuters/ScanPix

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг призвал продолжать военную поддержку Украины, предупредив, что ее сокращение может стать сигналом для таких стран, как Китай, Северная Корея и Иран, что они могут использовать ситуацию в своих интересах, пишет LETA.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы у Украины было все, что нужно для обучения, снабжения (…) и чтобы она смогла одержать верх в этой борьбе", - подчеркнул Рютте на встрече контактной группы по вопросам Украины, проходившей на американской военной базе Рамштайн.

Он отметил, что Украине необходимо обеспечить лучшие позиции, чтобы она могла начать мирные переговоры с Россией и закончить войну по собственной инициативе.

Рютте предупредил, что если переговоры не приведут к благоприятному исходу, это станет сигналом для Китая, Северной Кореи и Ирана о том, что победа России в Украине может быть выгодной и для них. По его словам, борьба касается не только Украины, но и влияет на глобальный геополитический контекст.

Рютте отказался комментировать требование новоизбранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Вместо этого он подчеркнул, что поддержка Украины требует равномерного распределения нагрузки между членами альянса.

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