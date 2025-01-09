Рютте: Уменьшение поддержки Украины вдохновит Китай, Северную Корею и Иран

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы у Украины было все, что нужно для обучения, снабжения (…) и чтобы она смогла одержать верх в этой борьбе", - подчеркнул Рютте на встрече контактной группы по вопросам Украины, проходившей на американской военной базе Рамштайн.

Он отметил, что Украине необходимо обеспечить лучшие позиции, чтобы она могла начать мирные переговоры с Россией и закончить войну по собственной инициативе.

Рютте предупредил, что если переговоры не приведут к благоприятному исходу, это станет сигналом для Китая, Северной Кореи и Ирана о том, что победа России в Украине может быть выгодной и для них. По его словам, борьба касается не только Украины, но и влияет на глобальный геополитический контекст.

Рютте отказался комментировать требование новоизбранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Вместо этого он подчеркнул, что поддержка Украины требует равномерного распределения нагрузки между членами альянса.

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