Поломка грузового поезда задерживает движение поездов

В свою очередь предприятие Latvijas dzelzceļš сообщило на платформе X, что задержки поездов связаны с поломкой грузового состава, которая уже устранена.

Согласно информации, опубликованной PV, поезд Огре (7:30)-Рига (8:10) идет с опозданием около 30 минут из-за стоящего впереди грузового поезда, также поезд Айзкраукле (6:59)-Рига (8:21) идет с опозданием около 30 минут.

Поезд Рига (8:00)-Слока (8:50) идет с задержкой около 35 минут, а поезд Дубулты (8:39)-Рига (9:14), как ожидается, задержится примерно на 20 минут.

Задержка поезда Рига (8:30)-Слока (9:20) ожидается на 15 минут, поезд Тукумс II (9:07)-Рига (10:29) задержится примерно на 20 минут, поезд Рига (8:00)-Слока (8:50) - на 30 минут, поезд Рига (7:45)-Дубулты (8:20) - на 30 минут, поезд Рига (8:15)-Дубулты (8:49) - примерно на 25 минут.

Поезд Рига (7:08)-Айзкраукле (8:31) следует с задержкой около 20 минут, а поезд Рига (7:30)-Тукумс II (8:51) - с задержкой около 35 минут.

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