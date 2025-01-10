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Аналитики: Российские спецслужбы не хотят мира и выступают за активизацию боевых действий в Украине

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Разрушенные жилые дома в Украине
Разрушенные жилые дома в Украине Фото: Reuters/ScanPix

Высокопоставленные чиновники российских служб безопасности и армейские командиры настаивают на эскалации боевых действий в Украине, отвергая возможность переговоров, пришли к выводу аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, российская сторона признает, что ее силы не добились значительных территориальных успехов, соразмерных потерям в живой силе и технике. Несмотря на это, российское военное руководство продолжает мириться со значительными потерями личного состава в обмен на тактические, но не оперативные достижения.

"В декабре 2024 года, после трех месяцев территориальных захватов и значительных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре, среднесуточное продвижение российских войск замедлилось примерно до девяти квадратных километров. В то же время российские военачальники могут быть менее склонны, чем Владимир Путин, мириться с такими большими потерями, если темпы продвижения продолжат снижаться", - говорится в докладе американских аналитиков.

Тем не менее, российские силовики и военные не готовы прекратить войну из-за этих потерь. Вместо этого они призывают Путина активизировать военные усилия, предлагая частичный призыв резервных войск, предположительно для пополнения живой силы и техники на поле боя.

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