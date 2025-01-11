Алексея Навального отказались исключить из списка "экстремистов и террористов"

Алексей Навальный погиб в исправительной колонии "Полярный волк" в заполярном Харпе 16 февраля 2024 года. Матери оппозиционера передали его тело только спустя несколько дней, указав в медицинском заключении, что причины смерти политика - естественные. В то же время согласно ранее полученным изданием The Insider документам, оппозиционер был отравлен. Навальный был похоронен в Москве на Борисовском кладбище 1 марта.

В перечень "террористов и экстремистов" внесли математика Вербицкого

Между тем Росфинмониторинг 10 января внес в список "террористов и экстремистов" математика и блогера Михаила Вербицкого, как следует из обновления перечня. Вербицкий в нем указан со звездочкой, что означает возбужденное против него дело по террористической статье. В ноябре 2024 года российское госагентство "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Вербицкий стал фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму, без уточнения причин его возбуждения.

Михаил Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве и был известен в 2000-х годах как деятель Рунета, когда вел популярный блог в "Живом журнале" (ЖЖ) под ником tiphareth. Сам себя он описывал как "коммунист, анархист и сатанист" и был сторонником "русского мира". В интервью изданию "Холод" в 2023 году Вербицкий рассказал, что "перестал быть имперцем" в начале 2000-х, но глобально своих политических взглядов не изменил.

Вербицкий уехал из России еще в 2015-м и живет в Рио-де-Жанейро, где работает профессором в Национальном институте математики, следовало из интервью. После начала полномасштабной войны России против Украины резко осудил политику Кремля, а позже высказал сомнения в правильном ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле".

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