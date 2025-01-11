Росфинмониторинг ответил отказом на запрос матери Алексея Навального исключить ее сына из перечня "экстремистов и террористов". Документ с ответом службы опубликовала вдова политика Юлия Навальная.
Алексея Навального отказались исключить из списка "экстремистов и террористов"
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) отказалась исключить погибшего оппозиционного политика Алексея Навального из перечня "экстремистов и террористов". Документ с ответом российской службы опубликовала в Telegram в пятницу, 10 января, вдова политика Юлия Навальная. Из документа следует, что с соответствующим запросом в Росфинмониторинг обращалась мать Навального Людмила.
"Путин боится Алексея даже после того, как убил его, - прокомментировала ответ службы Юлия Навальная. - Для чего Путину это нужно? Очевидно, не для того, чтобы запретить Алексею открывать счета в банке. Это уже невозможно. Путин это делает для того, чтобы вас напугать. Он хочет, чтобы вы даже упоминать Алексея боялись и постепенно забыли его имя. Но никто не забудет". Вдова оппозиционера пообещала обжаловать решение, отметив, что согласно российскому законодательству, смерть человека является "безусловным основанием для исключения (из перечня Росфинмониторинга. - Ред.)".
Ведомство: Информация о прекращении дела Навального пока не поступала
В ответе Росфинмониторинга сказано, что основания для нахождения Навального в перечне остаются актуальными, поскольку "информация о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в установленном законом порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу не поступала". Как отметил адвокат проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов, сам факт того, что спустя 11 месяцев после гибели Навального не исключили из списка - это "серьезное нарушение одного из самых репрессивных законов страны".
Алексей Навальный погиб в исправительной колонии "Полярный волк" в заполярном Харпе 16 февраля 2024 года. Матери оппозиционера передали его тело только спустя несколько дней, указав в медицинском заключении, что причины смерти политика - естественные. В то же время согласно ранее полученным изданием The Insider документам, оппозиционер был отравлен. Навальный был похоронен в Москве на Борисовском кладбище 1 марта.
В перечень "террористов и экстремистов" внесли математика Вербицкого
Между тем Росфинмониторинг 10 января внес в список "террористов и экстремистов" математика и блогера Михаила Вербицкого, как следует из обновления перечня. Вербицкий в нем указан со звездочкой, что означает возбужденное против него дело по террористической статье. В ноябре 2024 года российское госагентство "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Вербицкий стал фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму, без уточнения причин его возбуждения.
Михаил Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве и был известен в 2000-х годах как деятель Рунета, когда вел популярный блог в "Живом журнале" (ЖЖ) под ником tiphareth. Сам себя он описывал как "коммунист, анархист и сатанист" и был сторонником "русского мира". В интервью изданию "Холод" в 2023 году Вербицкий рассказал, что "перестал быть имперцем" в начале 2000-х, но глобально своих политических взглядов не изменил.
Вербицкий уехал из России еще в 2015-м и живет в Рио-де-Жанейро, где работает профессором в Национальном институте математики, следовало из интервью. После начала полномасштабной войны России против Украины резко осудил политику Кремля, а позже высказал сомнения в правильном ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!