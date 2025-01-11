В субботу и воскресенье в нескольких местах пройдут учения солдат и земессаргов

Земессардзе подчеркивает, что целью регулярных и плановых учений является закрепление и поддержание навыков, приобретенных Земессардзе для эффективной работы в полевых условиях.

Учения будут проводиться в выходные дни как в светлое, так и в темное время суток, чтобы земессарги могли улучшить свои навыки обороны, приобретая практический опыт в различных ситуациях.

Сообщается, что во время учений земессарги могут использовать шумовое и дымовое оборудование, а также учебные боеприпасы, создающие звук, но не представляющие опасности для жизни или здоровья человека.

Возможно временное перемещение военного транспорта и личного состава по дорогам местного значения.

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