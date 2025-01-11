В субботу, 11 января, и воскресенье в районе Варнукрогс, на территориях Рижского и Марупского края и SIA Rīgas meži пройдут учения солдат и земессаргов, в ходе которых будут совершенствоваться военные знания и навыки, сообщил представитель 1-й Рижской бригады Земессардзе Марекс Матисонс.
В субботу и воскресенье в нескольких местах пройдут учения солдат и земессаргов
Земессардзе подчеркивает, что целью регулярных и плановых учений является закрепление и поддержание навыков, приобретенных Земессардзе для эффективной работы в полевых условиях.
Учения будут проводиться в выходные дни как в светлое, так и в темное время суток, чтобы земессарги могли улучшить свои навыки обороны, приобретая практический опыт в различных ситуациях.
Сообщается, что во время учений земессарги могут использовать шумовое и дымовое оборудование, а также учебные боеприпасы, создающие звук, но не представляющие опасности для жизни или здоровья человека.
Возможно временное перемещение военного транспорта и личного состава по дорогам местного значения.
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