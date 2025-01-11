В Сигулдском крае подо льдом погиб человек

Через час после полуночи в VUGD поступил вызов в Инчукалнскую волость, где в пруду в десяти метрах от берега провалился под лед мужчина. Мужчину доставили на берег. Медики констатировали его смерть.

Всего за сутки VUGD поступило 45 вызовов - восемь на пожары, 29 на спасательные работы, и еще восемь вызовов были ложными.

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