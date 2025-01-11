Вчера ночью в Сигулдском крае, провалившись под лед, погиб мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Сигулдском крае подо льдом погиб человек
Через час после полуночи в VUGD поступил вызов в Инчукалнскую волость, где в пруду в десяти метрах от берега провалился под лед мужчина. Мужчину доставили на берег. Медики констатировали его смерть.
Всего за сутки VUGD поступило 45 вызовов - восемь на пожары, 29 на спасательные работы, и еще восемь вызовов были ложными.
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