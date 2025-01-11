В социальной сети X опубликовано видео, на котором видно, как водитель электросамоката на тротуаре сзади врезается в пешехода, идущего впереди. Женщина падает, но затем встает, в то время как мужчина после столкновения остается лежать неподвижно на проезжей части. Государственная полиция подтверждает, что проводится расследование происшествия, сообщает портал tv3.lv.
Видео ⟩ Водитель электросамоката в Риге сбил пешехода и сам оказался в больнице
Государственная полиция сообщает, что 9 января около 9:52 на улице Эммас в Риге водитель электросамоката сбил пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель электросамоката, который с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
По факту происшествия начат административный процесс, полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) порталу tv3.lv сообщила, что не может предоставить более подробную информацию по данному случаю, так как на видео видны конкретные лица, которые могут быть идентифицированы.
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