Видео Водитель электросамоката в Риге сбил пешехода и сам оказался в больнице

В социальной сети X опубликовано видео, на котором видно, как водитель электросамоката на тротуаре сзади врезается в пешехода, идущего впереди. Женщина падает, но затем встает, в то время как мужчина после столкновения остается лежать неподвижно на проезжей части. Государственная полиция подтверждает, что проводится расследование происшествия, сообщает портал tv3.lv.