Прокуратура передала в суд уголовное дело против мужчины, обвиняемого в угрозах убийством своей жены и жестоком обращении с ней, что причинило ей психологические страдания, сообщает прокуратура.
Мужчина в Огрском крае бил жену и угрожал убийством: дело передано в суд
Согласно обвинению, ночью в июле 2024 года в Огрском крае во время конфликта мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетнего ребенка подошел к жене и ударил ее ногой в грудь и по ноге. Обвиняемый также оскорблял жену различными грубыми словами и вел себя агрессивно.
Продолжая свои преступные действия, обвиняемый повалил пострадавшую на пол, бил ее ногами по голове, затем лег на нее и начал душить, угрожая убить.
Поскольку ранее обвиняемый уже угрожал убить женщину, она восприняла его угрозы как реальные и обоснованно боялась их осуществления.
Мужчина полностью признал свою вину в совершении преступлений.
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