Возле Вентспилсского культурного центра в субботу возложили цветы и зажгли свечи в память о погибшей в аварии дирижере Анитре Ниедре, а также 14-летней девочке, которая, по словам вентспилчан, пела как ангел. Ниедре воспитала не одно поколение талантливых музыкантов, в том числе и свою коллегу Рудите Тальбергу, которая, как и она, находилась в роковом микроавтобусе и сейчас проходит лечение.
Видео ⟩ В Вентспилсе вспоминают погибших в трагическом ДТП девочку и учительницу
Директор Вентспилсского культурного центра Марис Валтенбергс сказал: "В том тандеме Анитры и Рудите Анитра была тем, кто в основном работал над высоким результатом развития вокального искусства. Она чрезвычайно простой и искренний человек, очень заботилась и о коллективном микроклимате, чтобы он был дружелюбный и приятный, идущий к общей цели".
Вентспилчанка Елена Чевере и сама училась у учительницы, и отправила к ней своих детей. Она сказала: "Она всегда была со светлым взглядом на жизнь. Но больше всего она себя высказала в музыке. Она умела находить подход к каждому ребенку".
Узнав, что погибла и ученица хорового класса Вентспилсской музыкальной средней школы, певица хора Nošu planēta Кэтрин Раена Кушнер, боль стала сильнее.
Как уже сообщалось, жизнь одного из тяжело пострадавших в аварии на Вентспилсском шоссе детей, привезенных в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS), врачам спасти не удалось. Неофициально это стало известно еще в пятницу вечером, а в субботу, 11 января, информацию подтвердила и специалист по коммуникациям BKUS Илзе Олштейна.
Представители больницы в пятницу, 10 января, подтвердили, что состояние здоровья двух детей, пострадавших в аварии в Вентспилсе, очень тяжелое и состояние одного ребенка средней тяжести. А в субботу в больнице сообщили, что один из очень тяжело пострадавших детей скончался, а для остальных медики продолжают лечение.
Как пишет портал ventspils.lv, погибшей является ученица 8 класса Вентспилсской государственной 1-й гимназии Кэтрин Раена Кушнер.
Девушка развивала свой талант в хоре Dzeguzīte и ансамбле Rondo Вентспилсской государственной 1-й гимназии, а также участвовала в работе хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокального ансамбля Вентспилсского культурного центра Mazā prinča planētas.
TVNET уже сообщал, что 10 января в результате аварии в Талсинском крае пострадали дети из хора Nošu planēta Вентспилсской музыкальной средней школы.