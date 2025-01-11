Видео В Вентспилсе вспоминают погибших в трагическом ДТП девочку и учительницу

Директор Вентспилсского культурного центра Марис Валтенбергс сказал: "В том тандеме Анитры и Рудите Анитра была тем, кто в основном работал над высоким результатом развития вокального искусства. Она чрезвычайно простой и искренний человек, очень заботилась и о коллективном микроклимате, чтобы он был дружелюбный и приятный, идущий к общей цели".

Вентспилчанка Елена Чевере и сама училась у учительницы, и отправила к ней своих детей. Она сказала: "Она всегда была со светлым взглядом на жизнь. Но больше всего она себя высказала в музыке. Она умела находить подход к каждому ребенку".

Узнав, что погибла и ученица хорового класса Вентспилсской музыкальной средней школы, певица хора Nošu planēta Кэтрин Раена Кушнер, боль стала сильнее.