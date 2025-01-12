Суд создал для Эстонской православной церкви Московского патриархата серьезную дилемму

В связи с ужасными условиями на дорогах участники Собора ЭПЦ МП решили позаседать онлайн: духовенство Нарвской и Причудской епархии собралось в Воскресенском соборе (Собор Воскресения Христова в Нарве), а духовенство Таллиннской епархии - в Ласнамяэской церкви (храм иконы Божьей матери "Скоропослушницы").

Глава ЭПЦ МП митрополит Евгений, который тоже подключился из Москвы, в начале заседания перепоручил свои полномочия на ведение Собора епископу Даниилу Тартускому. Из этого можно предположить, что доходившие до нас разговоры об управлении ЭПЦ МП верны - фактически обязанности главы церкви в Эстонии исполняет именно Даниил.