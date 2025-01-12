В уходящий выходной день произошло много важных событий - VID в январе в последний раз выплатит поддержку ипотечным заемщикам, в Норвегии попал в аварию туристический автобус, а больницы в Латвии перегружены людьми с зависимостями. Об этих и других новостях воскресенья, 12 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 12 января ⟩ Последняя выплата от VID, перегруженные больницы и авария туристического автобуса в Норвегии
Новости Латвии:
Служба государственных доходов (VID) в январе в последний раз выплатит поддержку ипотечным заемщикам, сообщили агентству LETA в VID.
В конце прошлого года владельцы недвижимости получили милое сообщение: "До конца года владельцы квартир обязаны предоставить свою контактную информацию в Строительную информационную систему (BIS)". "Получили", наверное, слишком громко сказано, так как на самом деле ничего не получили. Ни в почтовые ящики, ни на электронную почту, никуда не получили. Однако сообщения опубликованы на сайте Министерства экономики и порталах самоуправлений, поэтому все должны же об этом знать.
"Ситуация стабильно плохая", - говорят врачи, видя, сколько ресурсов латвийских больниц ежедневно направляется на лечение алкоголиков. Зависимых лечат, затем выписывают домой, и часто уже через несколько дней они снова оказываются в больницах в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TV3 Ziņas.
Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, рассказал о настроениях латвийских предпринимателей и отметил, какие проблемы не дают экономики Латвии развиваться так же быстро, как Литве и Эстонии, сообщает портал LSM+ со ссылкой на передачу "Домская площадь" на Латвийском радио 4.
Этот год станет решающим для национальной авиакомпании airBaltic. В ближайшее время ей предстоит привлечь инвесторов, начать размещение акций на бирже и рефинансировать невыгодный кредит. Совет компании считает, что для достижения этих целей снова потребуется государственная поддержка, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
За рубежом:
Утром в воскресенье, 12 января, на севере Норвегии, на архипелаге Лофотен за Полярным кругом, с дороги съехал и опрокинулся на бок туристический автобус. В автобусе, помимо водителя, находились 27 пассажиров, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. Несмотря на то, что к месту происшествия первоначально был отправлен вертолет спасателей, авария оказалась не столь серьезной, как предполагалось изначально.
Один из самых разрушительных лесных пожаров в истории США, уничтоживший уже несколько районов Лос-Анджелеса на этой неделе, в субботу изменил направление из-за ветра, в результате чего 153 тысячи человек подлежат немедленной эвакуации и еще 166 тысяч получили предупреждения готовиться покинуть свои дома.
В ночь на субботу, 11 января, на трассе Via Baltica в Раннаметса, Эстония, грузовик, перевозивший лимоны и апельсины, вылетел в кювет. Спасатели помогли водителю выбраться, однако работы по извлечению машины из кювета все еще продолжаются.
Новогодняя речь российского диктатора Владимира Путина, а также его пресс-конференция в конце прошлого года задали идеологический тон и на этот год - с одной стороны, Путин хочет создать в российском обществе ощущение "нормальности", то есть все, что происходит, идет на благо и страна движется в правильном направлении, но с другой стороны, заметны усилия по мобилизации населения на потенциально длительную войну на Украине.
Что должно сделать и уже делает правительство Эстонии для защиты от диверсий России на энергетической инфраструктуре Балтики, что должен делать НАТО, надо ли закрывать российское судоходство в Балтийском море и сохранять сланцевую энергетику. Об этом Rus.Postimees спросил у всех политических партий Эстонии, представленных в Рийгикогу.
Интересное чтиво:
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во второй половине третьей недели января снежный покров на всей территории Латвии постепенно растает.
Латвийская команда выиграла командную эстафету на пятом этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге в воскресенье, 12 января.
Октябрь 2018 года. 16-летняя жительница Калифорнии Карли с друзьями покурила марихуану (возможно, и что-то еще) и пережила сильный приступ паранойи, испугавшись даже музыки и мачехи, которая пыталась доставить ее домой. Дома ей стало еще хуже, и ее отец был уверен, что дочь отравили. Ночью Карли не успокоилась, обозвала салат мачехи "чертовым салатом" и с утра вырвалась из своей комнаты, отправилась в пустыню и испарилась.
Известный в Латвии консультант по отношениям и секс-коуч Иева Симане тоже когда-то была активным пользователем Tinder, где как встречала интересных собеседников - потенциальных партнеров, так и пережила моменты "земля, разверзнись". Поэтому мне показалось особенно интересным поговорить именно с Иевой, чтобы она как женщина и как эксперт в области отношений могла поделиться своим опытом и выводами. Думаю, это будет хороший путеводитель для всех, кто еще не раскусил золотой алгоритм Tinder.
Бернд Фогель, политик из Германии и представитель партии Bündnis Deutschland, оказался в центре внимания общественности и социальных сетей после того, как обнаружились его комментарии сексуального характера в социальной сети Х. В результате этих событий 75-летний политик объявил об отзыве своей кандидатуры на выборы в Бундестаг в 2025 году.
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