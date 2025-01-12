Главное за 12 января Последняя выплата от VID, перегруженные больницы и авария туристического автобуса в Норвегии

​Что должно сделать и уже делает правительство Эстонии для защиты от диверсий России на энергетической инфраструктуре Балтики, что должен делать НАТО, надо ли закрывать российское судоходство в Балтийском море и сохранять сланцевую энергетику. Об этом Rus.Postimees спросил у всех политических партий Эстонии, представленных в Рийгикогу.

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По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во второй половине третьей недели января снежный покров на всей территории Латвии постепенно растает.

Латвийская команда выиграла командную эстафету на пятом этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге в воскресенье, 12 января.

Октябрь 2018 года. 16-летняя жительница Калифорнии Карли с друзьями покурила марихуану (возможно, и что-то еще) и пережила сильный приступ паранойи, испугавшись даже музыки и мачехи, которая пыталась доставить ее домой. Дома ей стало еще хуже, и ее отец был уверен, что дочь отравили. Ночью Карли не успокоилась, обозвала салат мачехи "чертовым салатом" и с утра вырвалась из своей комнаты, отправилась в пустыню и испарилась.

Известный в Латвии консультант по отношениям и секс-коуч Иева Симане тоже когда-то была активным пользователем Tinder, где как встречала интересных собеседников - потенциальных партнеров, так и пережила моменты "земля, разверзнись". Поэтому мне показалось особенно интересным поговорить именно с Иевой, чтобы она как женщина и как эксперт в области отношений могла поделиться своим опытом и выводами. Думаю, это будет хороший путеводитель для всех, кто еще не раскусил золотой алгоритм Tinder.

Бернд Фогель, политик из Германии и представитель партии Bündnis Deutschland, оказался в центре внимания общественности и социальных сетей после того, как обнаружились его комментарии сексуального характера в социальной сети Х. В результате этих событий 75-летний политик объявил об отзыве своей кандидатуры на выборы в Бундестаг в 2025 году.

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