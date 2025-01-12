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Видео В Исламском культурном центре Латвии начинает не хватать мест. Можно ли строить мечеть?

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no LTV sižeta

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацобъединение) в ответ на информацию о том, что проживающие в Латвии мусульмане хотят, чтобы в стране была построена первая мечеть, заявил, что в Латвии и Риге мечетям нет места, и он категорически против укрепления этой религии в Латвии, сообщает Латвийское телевидение.

Латвийские исламисты встречаются и молятся в Центре исламской культуры, выполняющем функции мечети, хотя это не классический храм. Ссылаясь на один из созданных в прошлом году сюжетов, в котором говорится, что мусульмане хотят получить разрешение на строительство в Латвии классической мечети, вице-мэр Риги Ратниекс поспешил заявить, что в Риге мечети строить не будут.

Латвийские исламисты, говоря об этом вопросе, упомянули Конституцию.

"Сейчас у нас много людей, в нашей мечети не хватает места. Бывают молитвы дважды в пятницу. И хотим увеличить его немного. По высказываниям господина Ратниекса я вижу только два варианта. Либо он ничего не знает об исламе, либо это ксенофобия и разжигание ненависти. Так не может быть в нашей свободной стране", - рассуждает муфтий Латвии Зуфар Зайнуллин.

Между тем Ратниекс уверен, что правовых рисков для такого запрета нет.

Эксперты в области права пояснили Латвийскому телевидению: ограничивать религиозную свободу можно при наличии взвешенных, обоснованных и соразмерных причин.

Подробнее в сюжете LTV:

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