Видео Рижанин о кражах велосипедов: я самый ограбленный человек в Латвии

Янис - фотограф. Поэтому на интервью с Bez Tabu Янис приходит "прямо" с вечеринки. Несмотря на свой богемный образ жизни, Янис считает, что у него плохая карма, и называет себя самым обворованным человеком в Латвии.

Впервые его обокрали в 22 года, но потом воры переключились на велосипеды. Они даже пытались обокрасть его в Венгрии. И неважно - где бы Янис ни оставил свой велосипед, его обязательно украдут. Причем неоднократно.

Янис показывает программе двор, откуда дважды крали велосипед Яниса. После первого раза полиция нашла велосипед, но вскоре вор снова его угнал.

Янис далеко не единственный, кто мог пожаловаться на пропажу велосипеда. Музыкальный критик Улдис Рудакс оказался в еще более незавидной ситуации. За всю его жизнь у него угнали около 10 велосипедов! В настоящее время Улдис не накачивает спущенную шину на своем велосипеде, чтобы воры не украли.