Теплая погода этого года дает возможность приверженцам зеленого образа жизни дольше использовать велосипед как средство передвижения. По словам Яниса, зрителя программы, в этом году в центре города активизировались велосипедные воры, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Рижанин о кражах велосипедов: я самый ограбленный человек в Латвии
Янис - фотограф. Поэтому на интервью с Bez Tabu Янис приходит "прямо" с вечеринки. Несмотря на свой богемный образ жизни, Янис считает, что у него плохая карма, и называет себя самым обворованным человеком в Латвии.
Впервые его обокрали в 22 года, но потом воры переключились на велосипеды. Они даже пытались обокрасть его в Венгрии. И неважно - где бы Янис ни оставил свой велосипед, его обязательно украдут. Причем неоднократно.
Янис показывает программе двор, откуда дважды крали велосипед Яниса. После первого раза полиция нашла велосипед, но вскоре вор снова его угнал.
Янис далеко не единственный, кто мог пожаловаться на пропажу велосипеда. Музыкальный критик Улдис Рудакс оказался в еще более незавидной ситуации. За всю его жизнь у него угнали около 10 велосипедов! В настоящее время Улдис не накачивает спущенную шину на своем велосипеде, чтобы воры не украли.
Владелец веломагазина Юрис подчеркнул, что не стоит экономить на безопасности велосипеда. Владелец магазина назвал лестничные клетки худшим местом для того, чтобы оставить велосипед, поскольку там воры могут действовать без помех дольше, чем в общественном месте.
В прошлом году в Риге было зарегистрировано 280 краж велосипедов, а также другие кражи, в которых также были похищены велосипеды (эта территория включает в себя район), пояснила Государственная полиция.
"В целях повышения уровня защиты владельцев велосипедов от краж, а также обеспечения идентификации украденных велосипедов, Государственная полиция предлагает жителям регистрировать свои велосипеды на сайте CSDD. В этом случае владелец велосипеда сможет получить регистрационный номер, и идентифицировать велосипед будет гораздо проще как для владельца, так и для сотрудников правоохранительных органов, если им понадобится его разыскать и подтвердить право собственности", - добавили в полиции.
Подробнее историю Яниса смотрите в сюжете Bez Tabu.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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