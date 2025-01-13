Но Владимир Зеленский в ответ на это неоднократно говорил, что главная проблема — в нехватке у ВСУ западного оружия, а не людей на фронте.

«Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница — 20 лет этому человеку или 30? Никакой нет разницы», — сказал он в середине декабря в ответ на вопрос о снижении мобилизационного возраста.

Зеленский также говорил, что только две из 14 бригад ВСУ, которые должны были тренироваться за рубежом, сумели получить необходимую подготовку — и это связанно именно с недостатком вооружений.

Что нужно для окончания войны

Ведущий телеканала ABC News также спросил у Уолтца, когда именно он ожидает заключения договора о прекращении войны.

Майк Уолтц Фото: Getty Images

Трамп ранее обещал, что горячая фаза конфликта будет завершена еще до его вступления в должность, он также говорил, что сможет положить войне конец в течение суток. Позже звучали слова о том, что договоренности стоит ожидать в течение полугода, на этой неделе будущий спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог также сказал, что хотел бы добиться этой цели в течение 100 дней.

Уолтц не ответил на вопрос журналиста о сроках перемирия, но уточнил, что это могло бы случиться «в любую минуту, в любой день», поскольку прекращение огня и стабилизация фронта являются условиями для заключения долгосрочного мира.