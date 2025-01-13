Экстренные службы Калифорнии предупреждают, что в начале следующей недели ветер в Лос-Анджелесе может усилиться, что способствует быстрому распространению лесных пожаров, бушующих в городе шестой день подряд. Самый сильный пожар, в районе Пасифик-Палисейдс, угрожает Брентвуду и Бель-Эйр — местности, где находятся особняки многих американских звезд.
Пожары в Лос-Анджелесе угрожают району особняков звезд, ветер может усилиться
Пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января и с тех пор привели к одним из наиболее масштабных разрушений в истории подобных бедствий. Около 180 тыс. человек были эвакуированы, разрушено примерно 10 тыс. строений, пока известно о гибели 16 человек, однако число жертв может возрасти.
В результате пожаров своих домов уже лишились несколько звезд Голливуда, среди них Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон, Билли Кристал и Мэл Гибсон.
Что такое пожар, который «взят под контроль»
Сейчас в городе продолжаются по меньшей мере три пожара: в районе Пасифик-Палисейдс (он охватил около 96 кв км и взят под контроль только на 11%), в районе Херст (около 3,2 кв. км, взят под контроль на 89%) и в районе Итон (около 57 кв. км, взят под контроль на 27%).
Экстренные службы объясняют, что когда речь идет о «взятии пожара под контроль», это не означает, что огонь потушен. Они имеют в виду контроль над распространением огня, то есть, например, цифра 11% процентов означает, что только на такой части общего периметра пожара установлены препятствия.
Эти барьеры могут быть как естественными (например, к ним относятся дороги или реки), так и созданными спасателями, которые очищают местность от всего, что может загореться, или воздвигают заграждения.
Если пожар взят под контроль на 100%, это означает, что он огражден со всех сторон и больше не может распространяться.
В пятницу сильный ветер в Лос-Анджелесе начал немного утихать, что позволило пожарным службам добиться некоторых успехов в борьбе с пожарами. Однако с тех пор он снова начал усиливаться.
В воскресенье стало известно, что скорость ветра «Санта-Ана», помогающего огню распространяться, на высоких участках местности достигнет до 96-112 км в час. На побережье и в долинах порывы ветра будут достигать 56-88 км в час.
По данным американской метеорологической службы, самый сильный ветер может начаться во вторник на следующей неделе.
Представитель пожарной службы Калифорнии Тодд Хопкинс заявил в воскресенье, что пожар в Пасифик-Палисейдс уничтожил около 90 кв. км территории и угрожает распространиться на богатый район Брентвуд.
В нем находятся дома многих голливудских знаменитостей, в том числе Арнольда Шварценеггера и Риз Уизерспун. Там также жили актриса Мерилин Монро и игрок в американский футбол О. Джей Симпсон.
Кроме того, в Брентвуде расположен выставочный Центр Гетти, где хранятся бесценные произведения искусства, включая картины Рембрандта и Ван Гога.
Пожар угрожает распространиться и на густонаселенную Долину Сан-Фернандо, где живут около 1,8 млн человек.
Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сообщил в воскресенье, что эвакуироваться предписано 105 тысячам жителей города, а еще 87 тыс. были предупреждены, что могут получить приказ об эвакуации. (Ранее сообщалось, что немедленной эвакуации подлежат 153 тыс. человек, а еще 166 тыс. получили предупреждения).
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Угроза мародерства
Луна сообщил, что власти получают сообщения о мародерстве, и в район бедствия направлены около 1200 полицейских, которые работают по 12 часов в день. Они контролируют дороги, обходят дома местных жителей и помогают с эвакуацией.
Полиция арестовала по подозрению в мародерстве 29 человек, и, как считают власти, эти люди не были местными жителями.
Как заявил шериф Луна, двое из подозреваемых пытались выдавать себя за пожарных.
«Когда я был в районе Малибу, то увидел мужчину, который выглядел как пожарный. Я спросил, все ли у него в порядке, потому что он сидел на земле. И я даже не увидел, что на нем в этот момент были наручники, — рассказывает Луна. — Он был одет как пожарный, но им не являлся. Его просто поймали, когда он грабил дом».
Трампа пригласили в Лос-Анджелес
В воскресенье мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что приглашает избранного президента Дональда Трампа приехать в район бедствия.
Сам Трамп назвал пожары одной из самых масштабных катастроф в истории США и раскритиковал городские власти за реакцию на бедствие.
«В Лос-Анджелесе все еще бушуют пожары. Некомпетентные политики понятия не имеют, как их потушить. Тысячи прекрасных домов потеряны, та же судьба ожидает множество других. Повсюду смерть… они даже не могут затушить пожары. Что с ними не так?» — написал Трамп в своей сети Truth Social.
Лос-Анджелес и Калифорния в целом традиционно голосуют за демократов, многие республиканцы призывают к отставке губернатора штата, демократа Гэвина Ньюсома. Последний, впрочем, также пригласил Трампа приехать на место бедствия.
Во время пресс-конференции журналисты спросили у Басс, не боится ли она противостояния с администрацией Трампа, вступающего в должность 20 января, однако она сказала, что таких опасений у нее нет. «Я уверена, что президент приедет», — заявила Басс.
Впрочем, как передают корреспонденты Би-би-си, такой визит Трампа может быть сопряжен со значительными логистическими трудностями, которые теоретически способны помешать операции по ликвидации пожаров.