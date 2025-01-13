Пожары в Лос-Анджелесе угрожают району особняков звезд, ветер может усилиться

Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сообщил в воскресенье, что эвакуироваться предписано 105 тысячам жителей города, а еще 87 тыс. были предупреждены, что могут получить приказ об эвакуации. (Ранее сообщалось, что немедленной эвакуации подлежат 153 тыс. человек, а еще 166 тыс. получили предупреждения).

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Угроза мародерства

Луна сообщил, что власти получают сообщения о мародерстве, и в район бедствия направлены около 1200 полицейских, которые работают по 12 часов в день. Они контролируют дороги, обходят дома местных жителей и помогают с эвакуацией.

Женщина около одного из сгоревших домов в районе Пасифик-Палисейдс Фото: Reuters

Полиция арестовала по подозрению в мародерстве 29 человек, и, как считают власти, эти люди не были местными жителями.

Как заявил шериф Луна, двое из подозреваемых пытались выдавать себя за пожарных.

«Когда я был в районе Малибу, то увидел мужчину, который выглядел как пожарный. Я спросил, все ли у него в порядке, потому что он сидел на земле. И я даже не увидел, что на нем в этот момент были наручники, — рассказывает Луна. — Он был одет как пожарный, но им не являлся. Его просто поймали, когда он грабил дом».

Трампа пригласили в Лос-Анджелес

В воскресенье мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что приглашает избранного президента Дональда Трампа приехать в район бедствия.