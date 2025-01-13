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Параллельный эфир: как российские медиа украли русскоязычных Латвии

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Несменный ведущий КВН Александр Масляков и российский диктатор Путин
Несменный ведущий КВН Александр Масляков и российский диктатор Путин Фото: AP/Reuters/ScanPix

В конце "девяностых" и начале "нулевых" годов обычный вечер в латвийской семье, говорящей по-русски, проходил под аккомпанемент "ОРТ" (ныне "Первый канал"), РТР или "Муз-ТВ". Спутниковые тарелки, пиратские диски, кассеты с российской поп-музыкой - все это легко преодолевало государственные границы, формируя в Латвии параллельный мир, во многом схожий российскому. На фоне местных каналов российский контент казался доступнее, масштабнее и ближе. Именно тогда возникли механизмы, которые затянули русскоязычных Латвии в орбиту российского инфополя, а последствия этого перекоса мы ощущаем до сих пор.

Российское телевидение было ярким и разнообразным. Комедийные программы - "Аншлаг", "Кривое зеркало", КВН, а позже и Comedy Club - были в каждом телевизоре. Шутки, построенные на российских реалиях, делали российских политиков и эстраду ближе, чем сограждан; все знали, как пародировать Ельцина, цитировали номера Высшей лиги и миниатюры Мартиросяна и Харламова - и этим утрамбовали прежние пласты культурного кода из советских мюзиклов и кинокомедий. Гастроли российских артистов собирали полные залы.

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