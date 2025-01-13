Параллельный эфир: как российские медиа украли русскоязычных Латвии

В конце "девяностых" и начале "нулевых" годов обычный вечер в латвийской семье, говорящей по-русски, проходил под аккомпанемент "ОРТ" (ныне "Первый канал"), РТР или "Муз-ТВ". Спутниковые тарелки, пиратские диски, кассеты с российской поп-музыкой - все это легко преодолевало государственные границы, формируя в Латвии параллельный мир, во многом схожий российскому. На фоне местных каналов российский контент казался доступнее, масштабнее и ближе. Именно тогда возникли механизмы, которые затянули русскоязычных Латвии в орбиту российского инфополя, а последствия этого перекоса мы ощущаем до сих пор.